Мост Патона в Киеве не красили более 70 лет: академик объяснил запущенное состояние сооружения

Последний раз мост Патона красили в 1953 году, то есть как раз перед запуском в эксплуатацию. Краска же защищает металлические конструкции от коррозии.

Заброшенное состояние, в котором сейчас находится цельносварной мост длиной 1543 метра через Днепр, является результатом бездействия на разных этапах многолетнего управления. Об этом "Новости.LIVE" заявил заместитель директора Института электросварки им. Патона НАН Украины, академик Валерий Позняков.

По его словам, мост, который был введен в эксплуатацию в ноябре 1953 года, больше не красили с тех пор.

"А краска — это возможность защитить металлические конструкции от той же коррозии", — пояснил специалист.

В настоящее время, по его мнению, главной проблемой является отсутствие системного ухода за объектом и отсутствие неравнодушных хозяйственников, которые бы находили средства на ремонт и поддержку путепровода в рабочем состоянии.

Как спасти мост Патона

Чтобы мост имени Е.А. Патона в Киеве стал безопасным и послужил еще много десятилетий, не стоит терять времени, отмечают в Национальной академии наук Украины.

В самую первую очередь нужно:

усилить крайние главные балки (верховую и низовую) на опоре №25;

поремонтировать промежуточные опоры №11 (надводную часть) и №21 (подводную часть);

отремонтировать или заменить поперечные балки;

поремонтировать вязи пролетных строений;

поремонтировать столбы освещения и перильного ограждения;

заменить деформационные швы.

Разрушение и деформация металлических элементов смотровых проходов моста Патона Фото: НАН Украины

Если же в ближайшее время дефекты не устранить, то конструкции моста будут деградировать дальше ускоренными темпами. И из-за этого могут полностью разрушиться некоторые конструкции, в частности несущие, что повлечет человеческие жертвы и коллапс всей транспортной инфраструктуры Киева.

Коррозионное разрушение балочной клетки базы фонарной мачты моста Патона Фото: НАН Украины

В мае 2025 года в соцсетях публиковали видео с моста Патона, с которого во время проезда техники осыпаются камни. Инцидент вызвал беспокойство относительно состояния одного из старейших мостов столицы и его безопасности для движения.

Впоследствии стало известно об аварийном состоянии моста Патона. Исследования показали, что коррозионные процессы на сооружении становятся все более непредсказуемыми, а остаточный ресурс конструкции "оценивается как нулевой".