Міст Патона у Києві не фарбували понад 70 років: академік пояснив занедбаний стан споруди
Останній раз міст Патона фарбували у 1953 році, тобто якраз перед запуском у експлуатацію. Фарба ж захищає металеві конструкції від корозії.
Занедбаний стан, у якому нині знаходиться суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри через Дніпро, є результатом бездіяльності на різних етапах багаторічного управління. Про це "Новини.LIVE" заявив заступник директора Інституту електрозварювання ім. Патона НАН України, академік Валерій Позняков.
За його словами, міст, який було введено в експлуатацію у листопаді 1953 року, більше не фарбували з того часу.
"А фарба – це можливість захистити металеві конструкції від тієї ж корозії", — пояснив фахівець.
На даний час, на його думку, головною проблемою є відсутність системного догляду за об'єктом та відсутність небайдужих господарників, які б знаходили кошти на ремонт та підтримку шляхопроводу в робочому стані.
Як врятувати міст Патона
Щоб міст імені Є.О. Патона у Києві став безпечним і послужив ще багато десятиліть, не варто гаяти часу, наголошують у Національній академії наук України.
У найпершу чергу потрібно:
- підсилити крайні головні балки (верхову та низову) на опорі №25;
- поремонтувати проміжні опори №11 (надводну частину) та №21 (підводну частину);
- поремонтувати або замінити поперечні балки;
- поремонтувати в'язі прогонових будов;
- поремонтувати стовпи освітлення та перильної огорожі;
- замінити деформаційні шви.
Якщо ж найближчим часом дефекти не усунути, то конструкції мосту деградуватимуть далі пришвидшеними темпами. Й через це можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції, зокрема несні, що спричинить людські жертви і колапс усієї транспортної інфраструктури Києва.
У травні 2025 року у соцмережах публікували відео з мосту Патона, з якого під час проїзду техніки осипається каміння. Інцидент викликав занепокоєння щодо стану одного з найстаріших мостів столиці та його безпечності для руху.
Згодом стало відомо про аварійний стан мосту Патона. Дослідження показали, що корозійні процеси на споруді стають усе більш непередбаченими, а залишковий ресурс конструкції "оцінюється як нульовий".