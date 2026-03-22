"Дим" на мосту Патона у Києві: комунальники пояснили причину "феномена"

Над мостом Патона у Києві побачили схоже на дим явище. Як виявилося, це був витік теплоносія з труби.

У неділю вранці, 22 березня, у Києві на мосту Патона виявили витік теплоносія. Про це повідомили в комунальному підприємстві "Київтеплоенерго".

Зазначається, що внаслідок пошкодження тепломережі утворилася пара, яка, власне, й спричинила занепокоєння у соцмережах.

Комунальники повідомляють, що аварія локалізована. На час проведення ремонтних робіт було тимчасово призупинено теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Подачу тепла мають відновити одразу після завершення робіт.

Важливо

Міст Патона розсипається на очах: чому 72-річну легенду Києва не ремонтують роками

Окремо підкреслюється, що через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією ремонтні роботи виконуватимуть верхолази.

Відео дня

Журналісти телеканалу "Київ24" при цьому наголошують, що рух мостом відбувається у звичайному режимі й ознак перекриття не фіксується.

Нагадаємо, у травні 2025 року у соцмережах публікували відео з мосту Патона, з якого під час проїзду техніки осипається каміння. Інцидент викликав острах щодо стану одного з найстаріших мостів столиці та його безпечності для руху.

Згодом стало відомо про аварійний стан мосту Патона. Дослідження показали, що корозійні процеси на споруді стають усе більш непередбаченими, а залишковий ресурс конструкції "оцінюється як нульовий".

Фокус писав, що останній раз міст Патона фарбували у 1953 році, тобто якраз перед запуском у експлуатацію. Фарба ж захищає металеві конструкції від корозії.