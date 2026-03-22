На складах під Києвом виникла масштабна пожежа: що відомо (фото)
У соцмережах повідомляють про пожежу, яка нібито виникла у одному з торгівельних центрів на околиці столиці. Утім, рятувальники заперечують дану інформацію, зазначаючи, що загоряння сталося за межами адмінкордонів Києва.
У Деснянському районі міста Києва біля ТЦ "Мілославський" нібито виникла пожежа у складському приміщенні. Про це повідомляють столичні телеграм-канали.
Пізніше уточнили, що палають склади з будівельними матеріалами, а пожежа перекинулася на поля поряд.
У столичному ДСНС інформують, що київські рятувальники залучені до ліквідації пожежі у складській будівлі на території Київської області.
Пожежа на Київщині: що відомо
Очільник Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов уточнив, що вогонь спалахнув у складських приміщеннях між Погребами і Троєщиною.
У зв'язку з пожежею, яка виникла на території Київської області, у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення. Тому до поліпшення ситуації зі станом повітря у КМДА рекомендують мешканцям зазначених районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
Регіональна ДСНС повідомила, що пожежа сталася у складській будівлі села Погреби на площі 5500 кв.м.
До гасіння залучено понад 60 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС, а також підрозділи місцевої пожежної охорони.
За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.
Тим часом дим від масштабної пожежі нібито помітно вже у самісінькому центрі столиці, на вулиці Хрещатик.
