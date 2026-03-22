На складах під Києвом виникла масштабна пожежа: що відомо (фото)

У соцмережах повідомляють про пожежу, яка нібито виникла у одному з торгівельних центрів на околиці столиці. Утім, рятувальники заперечують дану інформацію, зазначаючи, що загоряння сталося за межами адмінкордонів Києва.

У Деснянському районі міста Києва біля ТЦ "Мілославський" нібито виникла пожежа у складському приміщенні. Про це повідомляють столичні телеграм-канали.

Пізніше уточнили, що палають склади з будівельними матеріалами, а пожежа перекинулася на поля поряд.

Люди спостерігають за пожежею

У столичному ДСНС інформують, що київські рятувальники залучені до ліквідації пожежі у складській будівлі на території Київської області.

Пожежа на Київщині: що відомо

Гасіння пожежі

Очільник Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов уточнив, що вогонь спалахнув у складських приміщеннях між Погребами і Троєщиною.

У зв'язку з пожежею, яка виникла на території Київської області, у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення. Тому до поліпшення ситуації зі станом повітря у КМДА рекомендують мешканцям зазначених районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Відео дня

Регіональна ДСНС повідомила, що пожежа сталася у складській будівлі села Погреби на площі 5500 кв.м.

Рятувальники під час ліквідації пожежі

До гасіння залучено понад 60 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС, а також підрозділи місцевої пожежної охорони.

Пожежа у селі Погреби

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Дим у центрі Києва на Хрещатику

Тим часом дим від масштабної пожежі нібито помітно вже у самісінькому центрі столиці, на вулиці Хрещатик.

