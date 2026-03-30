Голова обласного осередку "Батьківщини" попався на великій корупційній схемі, — ЗМІ

Якщо провину підозрюваних буде доведено, їм загрожує до 12 років за ґратами | Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила і ліквідувала масштабну незаконну схему в Харківській області, серед учасників якої був голова регіонального осередку фракції "Батьківщина".

Схему організували сам політик і керівник міжрегіонального офісу ДП "Ліси України", повідомили в СБУ. Також у ній брали участь підлеглі останнього та посередник.

В Офісі генпрокурора уточнили, що затримано керівника "Слобожанського лісового офісу" ДП "Ліси України", директора Гутянського надлісництва і двох посередників. Ще один учасник — почесний консул іноземної держави в Харкові.

За даними слідства, якісний дуб вони продавали під виглядом дров за заниженою вартістю, а різницю отримували готівкою. Для прикриття в документах знижували якість і ціну деревини.

У лютому-березні 2026 року в такий спосіб учасники схеми реалізували значні обсяги лісу, завдавши понад 1,7 млн грн збитків. Також задокументовано, як з одного з підприємців підозрювані вимагали 1,3 млн грн за відвантаження йому майже 200 куб. м цінних порід деревини.

Співробітники СБУ затримали чотирьох учасників оборудки "на гарячому" після передачі останньої частини хабара в розмірі 320 тисяч гривень.

Під час обшуків у них знайшли мобільні телефони та документи з доказами їхньої незаконної діяльності. Також вилучено грошові кошти.

Про підозру відразу за двома статтями оголошено п'ятьом фігурантам:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Якщо їхню провину буде доведено в суді, то їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Офіційні органи не називають імені політика, але "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела інформує, що йдеться про Сергія Пономаренка, керівника харківського осередку партії "Батьківщина".

Сергій Пономаренко

Наразі затриманих узято під варту.

На момент написання матеріалу на сторінці осередку політсили в Харківській області коментарів щодо того, що сталося, ще не було.

Нагадаємо, у мережі розгорівся скандал через висловлювання нардепа Наталії Піпи.

Також повідомлялося, що нардеп "Юзик" після допиту НАБУ вирушив до Іспанії.