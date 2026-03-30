Глава областной ячейки "Батькивщины" попался на крупной коррупционной схеме, — СМИ

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала масштабную незаконную схему в Харьковской области, среди участников которой был глава региональной ячейки фракции "Батьківщини".

Схему организовали сам политик и руководитель межрегионального офиса ГП "Леса Украины", сообщили в СБУ. Также в ней участвовали подчиненные последнего и посредник.

В Офисе генпрокурора уточнили, что задержан руководитель "Слобожанского лесного офиса" ГП "Леса Украины", директор Гутянского надлесничества и два посредника. Еще один участник – почетный консул иностранного государства в Харькове.

По данным следствия, качественный дуб они продавали под видом дров по заниженной стоимости, а разницу получали наличными. Для прикрытия в документах снижали качество и цену древесины.

В феврале-марте 2026 года таким образом участники схемы реализовали значительные объемы леса, нанеся более 1,7 млн ​​грн убытков. Также задокументировано, как с одного из предпринимателей подозреваемые потребовали 1,3 млн. грн. за отгрузку ему почти 200 куб. м ценных пород древесины.

Сотрудники СБУ задержали четырех участников сделки "на горячем" после передачи последней части взятки в размере 320 тысяч гривен.

Во время обысков у них нашли мобильные телефоны и документы с доказательствами их незаконной деятельности. Также изъяты денежные средства.

О подозрении сразу по двум статьям объявлено пяти фигурантам:

⁠ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

⁠ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Если их вина будет доказана в суде, то им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Официальные органы не называют имени политика, но "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники информирует, что речь идет об Сергее Пономаренко, руководителе харьковской ячейки партии "Батькивщина".

Сергей Пономаренко

Сейчас задержанные взяты под стражу.

На момент написания материала на странице ячейки политсилы в Харьковской области комментариев по поводу случившегося еще не было.

Напомним, в сети разгорелся скандал из-за высказываний нардепа Натальи Пипы.

Также сообщалось, что нардеп "Юзик" после допроса НАБУ отправился в Испанию.