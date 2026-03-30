Глава областной ячейки "Батькивщины" попался на крупной коррупционной схеме, — СМИ
Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала масштабную незаконную схему в Харьковской области, среди участников которой был глава региональной ячейки фракции "Батьківщини".
Схему организовали сам политик и руководитель межрегионального офиса ГП "Леса Украины", сообщили в СБУ. Также в ней участвовали подчиненные последнего и посредник.
В Офисе генпрокурора уточнили, что задержан руководитель "Слобожанского лесного офиса" ГП "Леса Украины", директор Гутянского надлесничества и два посредника. Еще один участник – почетный консул иностранного государства в Харькове.
По данным следствия, качественный дуб они продавали под видом дров по заниженной стоимости, а разницу получали наличными. Для прикрытия в документах снижали качество и цену древесины.
В феврале-марте 2026 года таким образом участники схемы реализовали значительные объемы леса, нанеся более 1,7 млн грн убытков. Также задокументировано, как с одного из предпринимателей подозреваемые потребовали 1,3 млн. грн. за отгрузку ему почти 200 куб. м ценных пород древесины.
Сотрудники СБУ задержали четырех участников сделки "на горячем" после передачи последней части взятки в размере 320 тысяч гривен.
Во время обысков у них нашли мобильные телефоны и документы с доказательствами их незаконной деятельности. Также изъяты денежные средства.
О подозрении сразу по двум статьям объявлено пяти фигурантам:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Если их вина будет доказана в суде, то им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Официальные органы не называют имени политика, но "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники информирует, что речь идет об Сергее Пономаренко, руководителе харьковской ячейки партии "Батькивщина".
Сейчас задержанные взяты под стражу.
На момент написания материала на странице ячейки политсилы в Харьковской области комментариев по поводу случившегося еще не было.
