"Подонки не имеют подвигов": в сети разгорелся скандал из-за высказываний нардепа (фото)

"Гадкая надпись официально снята", — заявила нардеп Наталья Пипа, комментируя изменения на фасаде Национального музея Второй мировой войны в Киеве. Фраза политика вызвала целый шквал критики в ее адрес.

"Их подвиги не будут жить вечно"... Отбросы не имеют подвигов!" — написала нардеп, разместив селфи на фоне Национального музея Второй мировой войны. Сообщение Наталья Пипа разместила в Facebook. Пользователи резко выступили против заявления Пипы, указывая на попытки спекуляции на вопросе исторического прошлого.

Наталья Пипа оказалась в центре скандала Фото: Facebook Наталия Пипа

В комментариях под сообщением пользователи резко раскритиковали политика за ее фразу. Многие юзеры негативно отреагировали на заявление депутата, в частности это видно на следующих скриншотах.

Комментарии под постом Натальи Пипы Фото: Скриншот

Нардепа критикуют в сети за ее высказывания Фото: Скриншот

Нардепа критикуют в сети за ее высказывания Фото: Скриншот

Как Наталья Пипа отреагировала на критику

Впоследствии нардеп отреагировала на критику ее сообщения. В новой публикации она извинилась за то, что ее слова "нанесли кому-то боль" и указывает, что кто-то "вырвал мои слова из контекста", а также она прикрепила фото своего деда в советской форме, рассказав его историю и почему написала о музее и сообщении резкие слова.

Политик ответила на критику в сети Фото: Facebook Наталия Пипа

"Мне очень обидно, что кто-то, не анализируя мою деятельность, обращение и предыдущие посты, вырвал мои слова из контекста. И извиняюсь, что эти слова причинили кому-то боль. Этот пост и дискуссия вокруг него помогают нам, украинцам, пройти болезненные моменты нашей истории и, несмотря на все попытки "подонков" нас разъединить, стать сильнее и сплоченнее. Мы хорошо знаем, кто наш враг! А дискуссия, как эта, помогает нам пережить последствия колониальной травмы и стать едиными!" — подытожила нардеп.

Ранее Фокус рассказывал об ответе Тополи относительно вероятного "слива" интимного видео с ее стороны. Артистка заверила, что не имеет ничего общего с его появлением и пообещала добиться справедливости.

Впоследствии стало известно, что Козловский дал концерт в День траура и нарвался на критику. В сети жительница Полтавы возмутилась громким мероприятием в момент, когда местные оплакивали погибших от рук россиян.