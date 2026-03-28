"Покидьки не мають подвигів": у мережі розгорівся скандал через висловлювання нардепки (фото)

"Гидотний напис офіційно знято", — заявила нардепка Наталiя Пипа, коментуючи змiни на фасадi Національного музею Другої світової війни у Києві. Фраза політикині викликала цілий шквал критики на її адресу.

"Их подвиги не будут жить вечно"… Покидьки не мають подвигів!" — написала нардепка, розмiстивши селфi на фоні Національного музею Другої світової війни. Допис Наталія Піпа розмістила в Facebook. Користувачі різко виступили проти заяви Піпи, вказуючи на спроби спекуляції на питанні історичного минулого.

Наталія Піпа опинилася в центрі скандалу

У коментарях під дописом користувачі різко розкритикували політикиню за її фразу. Багато юзерів негативно відреагували на заяву депутатки, зокрема це видно на наступних скриншотах.

Коментарі під постом Наталії Піпи Фото: Скриншот

Як Наталія Піпа відреагувала на критику

Згодом нардепка відреагувала на критику її допису. В новій публікації вона перепросила за те, що її слова "завдали комусь болю" та вказує, що хтось "вирвав мої слова з контексту", а також вона прикріпила фото свого діда в радянській формі, розповівши його історію та чому написала про музей та допис різкі слова.

Політикиня відповіла на критику в мережі Фото: Facebook Наталія Піпа

"Мені дуже прикро, що хтось, не аналізуючи мою діяльність, звернення і попередні пости, вирвав мої слова з контексту. І перепрошую, що ці слова завдали комусь болю. Цей пост і дискусія навколо нього допомагають нам, українцям, пройти болючі моменти нашої історії і, попри усі спроби "покидьків" нас розʼєднати, стати сильнішими і згуртованішими. Ми добре знаємо, хто наш ворог! А дискусія, як ця, допомагає нам пережити наслідки колоніальної травми і стати єдиними!" — підсумувала нардепка.

