"Покидьки не мають подвигів": у мережі розгорівся скандал через висловлювання нардепки (фото)
"Гидотний напис офіційно знято", — заявила нардепка Наталiя Пипа, коментуючи змiни на фасадi Національного музею Другої світової війни у Києві. Фраза політикині викликала цілий шквал критики на її адресу.
"Их подвиги не будут жить вечно"… Покидьки не мають подвигів!" — написала нардепка, розмiстивши селфi на фоні Національного музею Другої світової війни. Допис Наталія Піпа розмістила в Facebook. Користувачі різко виступили проти заяви Піпи, вказуючи на спроби спекуляції на питанні історичного минулого.
У коментарях під дописом користувачі різко розкритикували політикиню за її фразу. Багато юзерів негативно відреагували на заяву депутатки, зокрема це видно на наступних скриншотах.
Як Наталія Піпа відреагувала на критику
Згодом нардепка відреагувала на критику її допису. В новій публікації вона перепросила за те, що її слова "завдали комусь болю" та вказує, що хтось "вирвав мої слова з контексту", а також вона прикріпила фото свого діда в радянській формі, розповівши його історію та чому написала про музей та допис різкі слова.
"Мені дуже прикро, що хтось, не аналізуючи мою діяльність, звернення і попередні пости, вирвав мої слова з контексту. І перепрошую, що ці слова завдали комусь болю. Цей пост і дискусія навколо нього допомагають нам, українцям, пройти болючі моменти нашої історії і, попри усі спроби "покидьків" нас розʼєднати, стати сильнішими і згуртованішими. Ми добре знаємо, хто наш ворог! А дискусія, як ця, допомагає нам пережити наслідки колоніальної травми і стати єдиними!" — підсумувала нардепка.
