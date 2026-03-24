Олена Тополя відповіла, чи вона "злила" провокаційне відео самостійно заради піару
Українська співачка різко відреагувала на чутки про нібито причетність до поширення провокаційного відео заради піару. Артистка запевнила, що не має нічого спільного з його появою та пообіцяла домогтися справедливості.
Вона заявила, що не могла вдатися до подібної піар-кампанії та наголосила, що її цінності несумісні з такими методами. Про це вона розповіла в програмі "Ранок у великому місті".
"Я схожа на людину, яка буде робити таку піар-кампанію? Ще раз скажу: я 17 років на сцені. І взагалі моя суть глибоко відрізняється від подібної поведінки… Людина, яка це зробила, ця людина гнила зсередини. І все, що було в її намірах, я вважаю абсолютно неприпустимим. Буде справедливість, я вам обіцяю", – різко заявила виконавиця.
Також співачка зазначила, що впевнена у тому, хто саме причетний до інциденту, і планує розповідати про перебіг розслідування у соцмережах.
"Є багато кроків вперед, я буду повідомляти про це на своїх сторінках, хочу вести такий собі маленький блог про розслідування. Будуть такі хвилинні відео, де я розповідатиму про хід розслідування… Досудове розслідування триває, але у нас вже багато цікавого", — сказала Тополя.
- Олена розповіла, що познайомилась з залицяльником 10 грудня і це вийшло раптово. Хлопець сказав, що подряпав її авто, що було припарковане біля студії, а потім удав, що її не впізнав.
- Її колишній чоловік Тарас Тополя висловив публічну підтримку та наголосив, що ніхто не має права на незаконні дії — стеження, приховану зйомку чи шантаж заради вигоди або заробітку, тим більше якщо це шкодить життю їхніх дітей.
Крім того, молодий чоловік знав, що вона — матір трьох дітей.