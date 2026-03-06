"Страшно усвідомлювати": Тополя — про цинізм 23-річного чоловіка, який злив її приватне відео

Відома українська співачка Олена Тополя після резонансної історії з оприлюдненням її приватного відео вперше розповіла про особливий цинізм підозрюваного в злочині. Як з’ясувалось, молодий чоловік знав, що вона — матір трьох дітей.

39-річна Олена Тополя пережила важку публічну історію — шантаж, тиск та порушення особистих кордонів. Історію з оприлюдненням її відвертих відео обговорювала вся країна. Врешті-решт, підозрюваного у злочині оперативно спіймали, однак психологічний слід залишиться ще надовго. Як артистка з усім цим справляється, пише видання Viva!

"Було дуже страшно і соромно. Відчуття, ніби тебе роздягли посеред площі. Опорою стали діти — треба було триматися. Близькі люди, яким я наважилася розповісти одразу. І віра в те, що правда все одно переможе брехню. Просто не одразу", — каже співачка.

Олена Тополя розповіла про свою травму Фото: Viva

Наразі Олена бере участь у проєкті, пов’язаному з сексуальною освітою. За її словами, пережитий досвід страху, сорому й булінгу змінив саме розуміння цієї теми.

Відео дня

"Я зрозуміла, наскільки це тригерно — усе, що пов’язане із соромом і сексуальністю. І як сильно суспільство досі може карати жінку просто за те, що вона має сексуальність. Страшно усвідомлювати, що людина, яка замовила злочин проти мене, знала, що я мама трьох маленьких дітей. У такі непрості часи особливо хочеться вірити, що ми стаємо емпатичнішими. Тому я знову і знову повторюю: що б не сталося — залишайтеся людьми", — переконана виконавиця.

Тополя додала, що розлучення стало для неї надзвичайно стресовим етапом, однак їм з чоловіком вдалося розійтися, зберігши повагу один до одного.

"Це було дуже важко, бо розлучення — надзвичайно стресовий етап. Спокій прийшов не одразу, а тільки зараз, коли я почала ще більше опиратися на себе. А делікатність… це питання поваги. Насамперед — самоповаги", — підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена розповіла, що познайомилась з залицяльником 10 грудня і це вийшло раптово. Хлопець сказав, що подряпав її авто, що було припарковане біля студії, а потім удав, що її не упізнав.

Її колишній чоловік Тарас Тополя висловив публічну підтримку та наголосив, що ніхто не має права на незаконні дії — стеження, приховану зйомку чи шантаж заради вигоди або заробітку, тим більше якщо це шкодить життю їхніх дітей.

До слів підтримки Олени Тополі також долучилися Тіна Кароль, Оля Цибульська та Раміна Есхакзай.