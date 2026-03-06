"Страшно осознавать": Тополя — о цинизме 23-летнего мужчины, слившего ее личное видео

Известная украинская певица Елена Тополя после резонансной истории с обнародованием ее личного видео впервые рассказала об особом цинизме подозреваемого в преступлении. Как выяснилось, молодой человек знал, что она — мать троих детей.

39-летняя Елена Тополя пережила тяжелую публичную историю — шантаж, давление и нарушение личных границ. Историю с обнародованием ее откровенных видео обсуждала вся страна. В конце концов, подозреваемого в преступлении оперативно поймали, однако психологический след останется еще надолго. Как артистка со всем этим справляется, пишет издание Viva!

"Было очень страшно и стыдно. Ощущение, будто тебя раздели посреди площади. Опорой стали дети — надо было держаться. Близкие люди, которым я решилась рассказать сразу. И вера в то, что правда все равно победит ложь. Просто не сразу", — говорит певица.

Елена Тополя рассказала о своей травме Фото: Viva

Сейчас Елена участвует в проекте, связанном с сексуальным образованием. По ее словам, пережитый опыт страха, стыда и буллинга изменил само понимание этой темы.

Відео дня

"Я поняла, насколько это триггерно — все, что связано со стыдом и сексуальностью. И как сильно общество до сих пор может наказывать женщину просто за то, что она имеет сексуальность. Страшно осознавать, что человек, который заказал преступление против меня, знал, что я мама троих маленьких детей. В такие непростые времена особенно хочется верить, что мы становимся более эмпатичными. Поэтому я снова и снова повторяю: что бы ни случилось — оставайтесь людьми", — убеждена исполнительница.

Тополя добавила, что развод стал для нее чрезвычайно стрессовым этапом, однако им с мужем удалось разойтись, сохранив уважение друг к другу.

"Это было очень трудно, потому что развод — чрезвычайно стрессовый этап. Спокойствие пришло не сразу, а только сейчас, когда я начала еще больше опираться на себя. А деликатность... это вопрос уважения. Прежде всего — самоуважения", — подытожила певица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена рассказала, что познакомилась с ухажером 10 декабря и это получилось внезапно. Парень сказал, что поцарапал ее авто, которое было припарковано возле студии, а потом сделал вид, что ее не узнал.

Ее бывший муж Тарас Тополя выразил публичную поддержку и подчеркнул, что никто не имеет права на незаконные действия — слежку, скрытую съемку или шантаж ради выгоды или заработка, тем более если это вредит жизни их детей.

К словам поддержки Елены Тополи также присоединились Тина Кароль, Оля Цибульская и Рамина Эсхакзай.