Елена Тополя ответила, "слила" ли она провокационное видео самостоятельно ради пиара

Украинская певица резко отреагировала на слухи о якобы причастности к распространению провокационного видео ради пиара. Артистка заверила, что не имеет ничего общего с его появлением и пообещала добиться справедливости.

Она заявила, что не могла прибегнуть к подобной пиар-кампании и подчеркнула, что ее ценности несовместимы с такими методами. Об этом она рассказала в программе "Утро в большом городе".

"Я похожа на человека, который будет делать такую пиар-кампанию? Еще раз скажу: я 17 лет на сцене. И вообще моя суть глубоко отличается от подобного поведения... Человек, который это сделал, этот человек гнил изнутри. И все, что было в его намерениях, я считаю абсолютно недопустимым. Будет справедливость, я вам обещаю", — резко заявила исполнительница.

Также певица отметила, что уверена в том, кто именно причастен к инциденту, и планирует рассказывать о ходе расследования в соцсетях.

Відео дня

"Есть много шагов вперед, я буду сообщать об этом на своих страницах, хочу вести некий маленький блог о расследовании. Будут такие минутные видео, где я буду рассказывать о ходе расследования... Досудебное расследование продолжается, но у нас уже много интересного", — сказала Тополя.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена рассказала, что познакомилась с ухажером 10 декабря и это получилось внезапно. Парень сказал, что поцарапал ее авто, которое было припарковано возле студии, а потом сделал вид, что ее не узнал.

Ее бывший муж Тарас Тополя выразил публичную поддержку и подчеркнул, что никто не имеет права на незаконные действия — слежку, скрытую съемку или шантаж ради выгоды или заработка, тем более если это вредит жизни их детей.

Кроме того, молодой человек знал, что она — мать троих детей.