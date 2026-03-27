Нардеп "Юзик" после допроса НАБУ отправился в Испанию: УП раскрыла детали

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков после допроса в НАБУ выехал за границу и был замечен в Испании, где находится его семья. В то же время сам парламентарий заявляет, что находится в отпуске за свой счет и действует в рамках закона.

Как говорится в расследовании "Украинской правды", журналисты зафиксировали пребывание депутата на побережье Коста-Брава, где он проводит время вместе с семьей и, по их данным, регулярно посещает Испанию.

В течение последнего года в украинском обществе неоднократно звучали заявления об усталости народных депутатов от работы, в частности представителей президентской фракции. В то же время в декабре 2025 года после расследований НАБУ и САП появилась информация о возможных неофициальных доплатах отдельным депутатам в виде "конвертов". По версии следствия, такие средства могли передаваться в офисе бизнесмена и нардепа Юрия Киселя.

В рамках этого дела подозрения получили несколько депутатов, а Юрий Корявченков, по данным источников в правоохранительных органах, накануне выехал из Украины. Впоследствии журналисты получили информацию о его возможном пребывании в Испании, где с начала полномасштабного вторжения проживает его семья.

Согласно данным расследования, 13 марта Корявченков посетил допрос в НАБУ, а уже 14 марта покинул территорию Украины через пункт пропуска "Краковец". После этого его неоднократно фиксировали в Испании, в частности в городе Бланес недалеко от Барселоны.

Журналисты установили, что депутат проводит время с семьей, передвигается на автомобиле и проживает в закрытом жилом комплексе. Сам Корявченков подтвердил, что находится в отпуске за свой счет, отметив, что такая форма выезда за границу является законной. Он также заявил, что регулярно посещает заседания парламента и голосует.

Во время разговора с журналистами депутат отказался комментировать возможную причастность к делу о выплатах в "конвертах", а также не уточнил свой статус в расследовании. В то же время он подтвердил, что его семья проживает в Испании.

По информации "Украинской правды", жена депутата приобрела квартиру в Испании в рассрочку. Стоимость жилья официально не раскрывается, однако в разговоре она сообщила, что сумма кредита составляет около 150 тысяч евро. В реестре указано, что площадь квартиры составляет почти 90 квадратных метров.

Журналисты также обратились в Верховную Раду с просьбой предоставить информацию об основаниях выездов депутата за границу, однако ответа на момент публикации не получили. Спикер парламента Руслан Стефанчук подтвердил, что Корявченков находится в отпуске без сохранения заработной платы, но отметил, что вопрос пересечения границы относится к компетенции пограничной службы.

Отдельно в материале упоминается общий контекст ситуации в Верховной Раде. По словам представителей фракции "Слуга народа", в последнее время все сложнее обеспечивать необходимое количество голосов для принятия важных законопроектов. Часть депутатов, по их данным, рассматривает возможность сложения мандатов, а ключевые решения, связанные с международными обязательствами Украины, оказываются под угрозой срыва.

Также отмечается, что одной из причин такой ситуации является усиление работы антикоррупционных органов. С начала года несколько народных депутатов уже получили подозрения по делам, связанным со взяточничеством. На этом фоне история с поездками Корявченкова за границу, в частности после допроса, вызвала дополнительный общественный резонанс.

Накануне Фокус писал, что народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, который в конце 2025 года выезжал из Украины, вернулся в страну и получил вызов на допрос по делу о так называемых "пленках Киселя". Речь идет о расследовании относительно возможных регулярных доплат депутатам за "нужные голосования", в рамках которого, по информации следствия, один из участников пошел на сделку и дал показания.

Напомним, 27 декабря детективы НАБУ прибыли в Верховную Раду для проведения следственных действий, однако столкнулись с противодействием сотрудников Управления государственной охраны. По данным СМИ, среди фигурантов, у которых планировали провести обыски, был и народный депутат Юрий Корявченков.