Нардеп "Юзік" після допиту НАБУ вирушив до Іспанії: УП розкрила деталі

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков після допиту в НАБУ виїхав за кордон і був помічений в Іспанії, де перебуває його родина. Водночас сам парламентар заявляє, що перебуває у відпустці за власний рахунок і діє в межах закону.

Як йдеться в розслідуванні "Української правди", журналісти зафіксували перебування депутата на узбережжі Коста-Брава, де він проводить час разом із сім’єю та, за їхніми даними, регулярно відвідує Іспанію.

Протягом останнього року в українському суспільстві неодноразово лунали заяви про втому народних депутатів від роботи, зокрема представників президентської фракції. Водночас у грудні 2025 року після розслідувань НАБУ і САП з’явилась інформація про можливі неофіційні доплати окремим депутатам у вигляді "конвертів". За версією слідства, такі кошти могли передаватися в офісі бізнесмена та нардепа Юрія Кісєля.

У межах цієї справи підозри отримали кілька депутатів, а Юрій Корявченков, за даними джерел у правоохоронних органах, напередодні виїхав з України. Згодом журналісти отримали інформацію про його можливе перебування в Іспанії, де від початку повномасштабного вторгнення проживає його родина.

Згідно з даними розслідування, 13 березня Корявченков відвідав допит у НАБУ, а вже 14 березня залишив територію України через пункт пропуску "Краківець". Після цього його неодноразово фіксували в Іспанії, зокрема в місті Бланес неподалік Барселони.

Журналісти встановили, що депутат проводить час із родиною, пересувається автомобілем та проживає в закритому житловому комплексі. Сам Корявченков підтвердив, що перебуває у відпустці за власний рахунок, зазначивши, що така форма виїзду за кордон є законною. Він також заявив, що регулярно відвідує засідання парламенту та голосує.

Під час розмови з журналістами депутат відмовився коментувати можливу причетність до справи про виплати в "конвертах", а також не уточнив свій статус у розслідуванні. Водночас він підтвердив, що його родина проживає в Іспанії.

За інформацією "Української правди", дружина депутата придбала квартиру в Іспанії у розстрочку. Вартість житла офіційно не розкривається, однак у розмові вона повідомила, що сума кредиту становить близько 150 тисяч євро. У реєстрі зазначено, що площа квартири становить майже 90 квадратних метрів.

Журналісти також звернулися до Верховної Ради з проханням надати інформацію про підстави виїздів депутата за кордон, однак відповіді на момент публікації не отримали. Спікер парламенту Руслан Стефанчук підтвердив, що Корявченков перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, але зазначив, що питання перетину кордону належить до компетенції прикордонної служби.

Окремо у матеріалі згадується загальний контекст ситуації у Верховній Раді. За словами представників фракції "Слуга народу", останнім часом дедалі складніше забезпечувати необхідну кількість голосів для ухвалення важливих законопроєктів. Частина депутатів, за їхніми даними, розглядає можливість складання мандатів, а ключові рішення, пов’язані з міжнародними зобов’язаннями України, опиняються під загрозою зриву.

Також зазначається, що однією з причин такої ситуації є посилення роботи антикорупційних органів. З початку року кілька народних депутатів уже отримали підозри у справах, пов’язаних із хабарництвом. На цьому тлі історія з поїздками Корявченкова за кордон, зокрема після допиту, викликала додатковий суспільний резонанс.

Напередодні Фокус писав, що народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, який наприкінці 2025 року виїжджав з України, повернувся до країни та отримав виклик на допит у справі про так звані "плівки Кісєля". Йдеться про розслідування щодо можливих регулярних доплат депутатам за "потрібні голосування", у межах якого, за інформацією слідства, один із учасників пішов на угоду та надав свідчення.

Нагадаємо, 27 грудня детективи НАБУ прибули до Верховної Ради для проведення слідчих дій, однак зіткнулися з протидією співробітників Управління державної охорони. За даними ЗМІ, серед фігурантів, у яких планували провести обшуки, був і народний депутат Юрій Корявченков.