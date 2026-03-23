"Плівки Кісєля": нардеп "Юзік" повернувся в Україну й отримав виклик на допит у НАБУ, — ЗМІ

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, який, за повідомленнями ЗМІ, нібито виїхав з України наприкінці 2025 року, повернувся в країну.

Парламентарій отримав виклик на допит у справі про "плівки Кісєля", про регулярні доплати депутатам за "потрібні голосування", повідомляє ZN.UA.

Також відомо, що один з учасників схеми, за інформацією слідства, пішов на угоду і дав свідчення.

"Прізвище цього депутата залишається невідомим і може залишитися і в суді — такий механізм розгляду справ є. У цьому кейсі є кілька ключових моментів, які дуже хвилюють не тільки депутатський корпус, а й замовників людей, які стоять за системою виплат і впродовж усього цього часу поповнювали гаманець Кісєля", — написала у своїй статті "Гроші за голос. Що відбувається у справах НАБУ проти Киселя і Тимошенко" Інна Ведернікова.

"Плівки Киселя": що відомо

27 грудня 2025 року НАБУ повідомило про те, що провело операцію під прикриттям, викривши організовану злочинну групу (ОЗГ), до складу якої входили чинні народні депутати України. Учасники групи на "систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України".

Як повідомляло ZN.UA, схему було вибудувано через "слугу народу" Юрія Кісєля, і в його ж офісі депутатам давали конверти з грошима.

Завдяки прослуховуванню, правоохоронцям і вдалося зібрати чимало фактів. За інформацією інсайдерів, за два роки прослуховування в офісі нардепа "Слуги народу" Юрія Кисіля детективи Національного антикорупційного бюро зафіксували конфіденційні контакти парламентарія з колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром та багатьма іншими посадовцями.

Підозри за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) отримали народні депутати з фракції "Слуга народу" Євген Пивоваров, Юрій Кісєль, Ігор Негулевський, Михайло Лаба та Ольга Савченко. Також називалося й ім'я Юрія Корявченкова, який раніше був відомий як "Юзік" із "95 кварталу" і друг президента Володимира Зеленського.

Куди міг виїхати Юрій Корявченков

За кілька днів до оголошення про підозру Корявченков нібито виїхав з України. Джерела "Української правди" у фракції заперечували цю інформацію. За їхніми даними, Корявченкову не оголошували підозру. Раніше НАБУ спростовувало інформацію про обшуки в нього.

Де він міг перебувати в разі виїзду, інформації немає, однак "24 канал" інформує, що з 2022 року сім'я нардепа нібито користується квартирою в Іспанії, яка не є їхньою власністю. На запитання від журналістів, що це за помешкання, Юрій Корявченков тоді відповідати відмовився.

Замість нього відповідь на це запитання два дні тому дала дружина Тетяна, яка живе в Іспанії. У Facebook вона розповіла, що журналіст Михайло Ткач брав інтерв'ю в її чоловіка, а також повідомила, що купила там квартиру в кредит за $150 тисяч євро минулого року, і їй ще два роки платити за неї.

"Те, що я купила квартиру, ми цього не приховуємо, усі про це дізнаються після 31.03.2026. до цього часу Юра має подати декларацію і ця квартира буде там, із ціною та умовами купівлі: розстрочка, строки та суми виплат. Перебування Юри за межами України — зробіть офіційний запит і Вам дадуть відповідь — де, коли, скільки і на підставі чого", — написала Корявченкова.

Зазначимо, що на своїй сторінці у Facebook Корявченков публікує фото і звіти про роботу в парламенті та комітетах. Зокрема, 19 березня він за допомогою відеозв'язку взяв участь у засіданні підкомітету з питань морського транспорту Комітету Верховної Ради України з транспорту та інфраструктури.

Юрій Корявченков брав участь у засіданні по відеозв'язку Фото: Facebook

Останній пост про його роботу був датований двома днями раніше, тоді ж, коли його дружина писала про інтерв'ю депутата і журналіста в Іспанії. До речі, її пост Корявченков опублікував і в себе.

За даними ZN.UA, крім перерахованих вище депутатів, ще близько 20 парламентаріїв ходили на допити в НАБУ.

Нагадаємо, дружина народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля після вручення йому підозри від НАБУ переписала елітний будинок під Києвом на доньку.

Також повідомлялося, що САП відкрила справу через розмови нардепа "Слуги народу" Юзика з поліцейськими.