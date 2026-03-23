"Пленки Киселя": нардеп "Юзик" вернулся в Украину и получил вызов на допрос в НАБУ, — СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, который, по сообщениям СМИ, якобы покинул Украину в конце 2025 года, вернулся в страну.

Парламентарий получил вызов на допрос по делу о "пленках Киселя", о регулярных доплатах депутатам за "нужные голосования", сообщает ZN.UA.

Также известно, что один из участников схемы, по информации следствия, пошел на сделку и дал показания.

"Фамилия этого депутата остается неизвестной и может остаться и в суде – такой механизм рассмотрения дел есть. В этом кейсе есть несколько ключевых моментов, которые очень волнуют не только депутатский корпус, но и заказчиков людей, которые стоят за системой выплат и в течение всего этого времени пополняли кошелек Киселя", — написала в своей статье "Деньги за голос. Что происходит по делам НАБУ против Киселя и Тимошенко" Инна Ведерникова.

"Пленки Киселя": что известно

27 декабря 2025 года НАБУ сообщило о том, что провело операцию под прикрытием, разоблачив организованную преступную группу (ОПГ), в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Участники группы на "систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины".

Как сообщало ZN.UA, схема была выстроена через "слугу народа" Юрия Киселя, и в его же офисе депутатам давали конверты с деньгами.

Благодаря прослушке, правоохранителям и удалось собрать немало фактов. По информации инсайдеров, за два года прослушивания в офисе нардепа "Слуги народа" Юрия Киселя детективы Национального антикоррупционного бюро зафиксировали конфиденциальные контакты парламентария с бывшим первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром и многими другими должностными лицами.

Подозрения по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) получили народные депутаты из фракции "Слуга народа" Евгений Пивоваров, Юрий Кисель, Игорь Негулевский, Михаил Лаба и Ольга Савченко. Также называлось и имя Юрия Корявченкова, который ранее был известен как "Юзик" из "95 квартала" и друг президента Владимира Зеленского.

Куда мог уехать Юрий Корявченков

За несколько дней до объявления о подозрении Корявченков якобы выехал из Украины. Источники "Украинской правды" во фракции отрицали эту информацию. По их данным, Корявченкову не объявляли подозрение. Ранее НАБУ опровергали информацию об обысках у него.

Где он мог находиться в случае выезда, информации нет, однако "24 канал" информирует, что с 2022 года семья нардепа якобы пользуется квартирой в Испании, которая не является их собственностью. На вопрос от журналистов, что это за помещение, Юрий Корявченков тогда отвечать отказался.

Вместо него ответ на этот вопрос два дня назад дала жена Татьяна, которая живет в Испании. В Facebook она рассказала, что журналист Михаил Ткач брал интервью у ее мужа, а также сообщила, что купила там квартиру в кредит за $150 тысяч евро в прошлом году, и ей еще два года платить за нее.

"То, что я купила квартиру, мы этого не скрываем, все об этом узнают после 31.03.2026. , к этому времени Юра должен подать декларацию и эта квартира будет там, с ценой и условиями покупки: рассрочка, сроки и суммы выплат. Пребывание Юры за пределами Украины — сделайте официальный запрос и Вам ответят — где, когда, сколько и на основании чего", — написала Корявченкова.

Отметим, что на своей странице в Facebook Корявченков публикует фото и отчеты о работе в парламенте и комитетах. В частности, 19 марта он по видеосвязи поучаствовал в заседании подкомитета по вопросам морского транспорта Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре.

Юрий Корявченков участвовал в заседании по видеосвязи

Последний пост о его работы был датирован двумя днями ранее, тогда же, когда его жена писала об интервью депутата и журналиста в Испании. Кстати, ее пост Корявченков опубликовал и у себя.

По данным ZN.UA, кроме вышеперечисленных депутатов, еще около 20 парламентариев ходили на допросы в НАБУ.

Напомним, жена народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя после вручения ему подозрения от НАБУ переписала элитный дом под Киевом на дочь.

Также сообщалось, что САП открыла дело из-за разговоров нардепа "Слуги народа" Юзика с полицейскими.