После подозрения НАБУ: элитный особняк под Киевом перешел в собственность дочери депутата Киселя, — СМИ

Жена народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя после вручения ему подозрения от НАБУ переписала элитный дом под Киевом на дочь. Речь идет об имении в закрытом коттеджном городке "Жемчужина Италии", который ранее принадлежал семье президента Владимира Зеленского.

Как отмечается в расследовании издания hromadske, 1 января 2026 года жена нардепа Валентина Кисель оформила договор дарения, по которому жилой дом в селе Иванковичи Киевской области вместе с земельным участком перешел в собственность их дочери — Ольги Горулько. Передача имущества состоялась уже после того, как Юрию Киселю было сообщено о подозрении по делу о предоставлении неправомерной выгоды.

Журналистка Инна Поппович рассказала, что имение расположено в премиальном коттеджном городке "Жемчужина Италии" в 11 километрах от Киева. В частности, этот жилой комплекс имеет закрытую территорию, а также лесопарковую зону. До лета 2020 года в одном из домов городка жил президент Владимир Зеленский, после чего, переехав в государственную резиденцию в Конча-Заспе, а также продал недвижимость вместе с землей. По последней оценке, ее стоимость составляла около 13,5 миллиона гривен.

Покупателем тогда стала Валентина Кисель и за 12 дней до заключения сделки заняла 5,4 миллиона гривен у Сергея Шефира — на тот момент первого помощника президента. Именно Шефиру, по данным журналистов, изначально планировали продать этот дом.

Как известно, Юрий Кисель с момента получения депутатского мандата возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, который занимается многомиллиардными бюджетами в сферах дорожного строительства, портов, мостов и железной дороги. И в своей последней декларации депутат указал, что совокупные сбережения его семьи превышают один миллион долларов.

27 декабря 2025 года детективы НАБУ провели обыски в комитете, который возглавляет Кисель. Впоследствии антикоррупционные органы сообщили о вручении ему подозрения. Уже 30 декабря Высший антикоррупционный суд избрал нардепу меру пресечения в виде залога. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому размер залога официально не объявлялся.

В то же время 8 января 2026 года Юрий Кисель подал шесть деклараций, в которых сообщил, что в целом внес 8 миллионов гривен на депозитный счет ВАКС. В комментариях медиа депутат заявил, что отрицает обвинения НАБУ и САП и настаивает на отсутствии каких-либо взяток за "нужные" голосования.

Однако уже через два дня после избрания меры пресечения — 1 января 2026 года — дом в Иванковичах, который в течение пяти лет находился в собственности жены нардепа, был переписан на их дочь — Ольгу. Также журналиста добавила, что она фигурирует в декларациях отца как совладелица квартиры в Кривом Роге и указана под фамилией Кисель. В то же время фактически она уже много лет носит другую фамилию — Горулько, которую оставила после развода в 2015 году.

По словам старшего юридического советника Transparency International Украина Павла Демчука, подобные действия могут иметь правовую оценку. Он пояснил, что переписывание активов после сообщения о подозрении, но до наложения ареста, может расцениваться как попытка избежать потенциальной конфискации. В то же время доказательство фиктивности таких сделок возможно только в судебном порядке, а действующее законодательство, по его мнению, требует доработки для более эффективной конфискации коррупционных активов.

В расследовании также отмечается, что 2025 год был финансово успешным для Ольги Горулько. В мае она приобрела квартиру площадью 106 квадратных метров в премиальном жилом комплексе Tetris Hall в Киеве. По рыночным ценам того периода стоимость такой недвижимости могла достигать около 480 тысяч долларов. В том же месяце она стала обладательницей паркоместа, которое сейчас оценивают в 50-60 тысяч долларов.

Что известно об Ольге Горулько

Кроме того, Ольга Горулько является действующим депутатом Днепропетровского областного совета и входит в профильную комиссию по вопросам строительства, транспорта, связи и благоустройства. В ее декларации также указаны значительные сбережения в валюте, а часть имущества — в частности большая квартира в Киеве — находится в статусе недостроенной.

Журналисты обращают внимание и на бизнес-активы дочери нардепа. Она является владелицей компании по производству бетонных изделий, которой ранее руководил сам Юрий Кисель, а также зарегистрирована как ФЛП в сфере ювелирных изделий. При этом задекларированные доходы и активы, по оценкам авторов расследования, вызывают вопросы относительно их соответствия реальной доходности бизнеса.

Сам Юрий Кисель, его жена и дочь на звонки журналистов hromadske не ответили.

Напомним, что НАБУ и САП вручили подозрения депутатам из фракции "Слуга народа", которых подозревают в получении неправомерной выгоды за "нужные" голосования в Верховной Раде. В частности, среди них под подозрение попал Юрий Кисель.

