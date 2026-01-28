Після підозри НАБУ: елітний маєток під Києвом перейшов у власність доньки депутата Кісєля, — ЗМІ

Дружина народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля після вручення йому підозри від НАБУ переписала елітний будинок під Києвом на доньку. Йдеться про маєток у закритому котеджному містечку "Перлина Італії", який раніше належав родині президента Володимира Зеленського.

Як зазначається у розслідуванні видання hromadske, 1 січня 2026 року дружина нардепа Валентина Кісєль оформила договір дарування, за яким житловий будинок у селі Іванковичі Київської області разом із земельною ділянкою перейшов у власність їхньої доньки — Ольги Горулько. Передача майна відбулася вже після того, як Юрію Кісєлю було повідомлено про підозру у справі про надання неправомірної вигоди.

Журналістка Інна Поппович розповіла, що маєток розташований у преміальному котеджному містечку "Перлина Італії" за 11 кілометрів від Києва. Зокрема, цей житловий комплекс має закриту територію, а також лісопаркову зону. До літа 2020 року в одному з будинків містечка мешкав президент Володимир Зеленський, після чого, переїхавши до державної резиденції у Конча-Заспі, а також продав нерухомість разом із землею. За останньою оцінкою, її вартість становила близько 13,5 мільйона гривень.

Покупцем тоді стала Валентина Кісєль та за 12 днів до укладення угоди позичила 5,4 мільйона гривень у Сергія Шефіра — на той момент першого помічника президента. Саме Шефіру, за даними журналістів, спочатку планували продати цей будинок.

Котеджне містечко "Перлина Італії" в селі Іванковичі під Києвом Фото: hromadske

Як відомо, Юрій Кісєль із моменту отримання депутатського мандата очолює комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, який опікується багатомільярдними бюджетами у сферах дорожнього будівництва, портів, мостів і залізниці. І у своїй останній декларації депутат вказав, що сукупні заощадження його родини перевищують один мільйон доларів.

27 грудня 2025 року детективи НАБУ провели обшуки у комітеті, який очолює Кісєль. Згодом антикорупційні органи повідомили про вручення йому підозри. Уже 30 грудня Вищий антикорупційний суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді застави. Засідання відбувалося у закритому режимі, тож розмір застави офіційно не оголошувався.

Водночас 8 січня 2026 року Юрій Кісєль подав шість декларацій, у яких повідомив, що загалом вніс 8 мільйонів гривень на депозитний рахунок ВАКС. У коментарях медіа депутат заявив, що заперечує звинувачення НАБУ та САП і наполягає на відсутності будь-яких хабарів за "потрібні" голосування.

Однак уже за два дні після обрання запобіжного заходу — 1 січня 2026 року — будинок в Іванковичах, який протягом п’яти років перебував у власності дружини нардепа, був переписаний на їхню доньку — Ольгу. Також журналіста додала, що вона фігурує у деклараціях батька як співвласниця квартири у Кривому Розі та вказана під прізвищем Кісєль. Водночас фактично вона вже багато років носить інше прізвище — Горулько, яке залишила після розлучення у 2015 році.

Ольга Горулько Фото: Скриншот з відео

За словами старшого юридичного радника Transparency International Україна Павла Демчука, подібні дії можуть мати правову оцінку. Він пояснив, що переписування активів після повідомлення про підозру, але до накладення арешту, може розцінюватися як спроба уникнення потенційної конфіскації. Водночас доведення фіктивності таких правочинів можливе лише в судовому порядку, а чинне законодавство, на його думку, потребує доопрацювання для ефективнішої конфіскації корупційних активів.

У розслідуванні також зазначається, що 2025 рік був фінансово успішним для Ольги Горулько. У травні вона набула квартиру площею 106 квадратних метрів у преміальному житловому комплексі Tetris Hall у Києві. За ринковими цінами того періоду вартість такої нерухомості могла сягати близько 480 тисяч доларів. Того ж місяця вона стала власницею паркомісця, яке нині оцінюють у 50–60 тисяч доларів.

Що відомо про Ольгу Горулько

Крім того, Ольга Горулько є чинною депутаткою Дніпропетровської обласної ради та входить до профільної комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою. В її декларації також зазначені значні заощадження у валюті, а частина майна — зокрема велика квартира у Києві — перебуває у статусі недобудованої.

Журналісти звертають увагу і на бізнес-активи доньки нардепа. Вона є власницею компанії з виробництва бетонних виробів, якою раніше керував сам Юрій Кісєль, а також зареєстрована як ФОП у сфері ювелірних виробів. При цьому задекларовані доходи та активи, за оцінками авторів розслідування, викликають запитання щодо їх відповідності реальній прибутковості бізнесу.

Сам Юрій Кісєль, його дружина та донька на дзвінки журналістів hromadske не відповіли.

Нагадаємо, що НАБУ та САП вручили підозри депутатам із фракції "Слуга народу", яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за "потрібні" голосування у Верховній Раді. Зокрема, серед них під підозру потрапив Юрій Кісєль.

Також Фокус писав, що ВАКС 30 грудня обрав народному депутату від "Слуги народу" Юрію Кісєлю запобіжний захід у вигляді застави.