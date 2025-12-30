Нардепу від "Слуги народу" Кісєлю обрали запобіжний захід: в чому його звинувачують

Вищий антикорупційний суд 30 грудня обрав народному депутату від Слуги народу Юрію Кісєлю запобіжний захід у вигляді застави. Нардепа підозрють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді.

Судове засідання проводили в закритому режимі через таємницю слідства. Сам Юрій Кісєль не визнає провину та заперечує, що отримував хабар. Водночас Кісєль підтвердив, що в месенджері WhatsApp є група, де спілкується частина фракції "Слуга народу". Однак, засловами нардепа, там не обговорювалися жодні корупційні схеми, повідомляє "Суспільне".

Адвокат Юрія Кісєля заявив, що захист подаватиме апеляцію на рішення суду.

Справа Юрія Кісєля та інших нардепів від "Слуг народу" – що відомо

29 грудня Національне антикорупційне бюро оголосило, що повідомило про підозру п’ятьом нардепам у справі про хабарі за "потрібне" голосування в Раді.

"Група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів", — зазначили в НАБУ.

Обшуки в урядовому кварталі Фото: НАБУ

Там також розповіли, що учасники групи організовували голосування, надсилаючи вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp.

27 грудня НАБУ повідомило, що за результатами операції під прикриттям викрито організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування в Раді.

Згодом стало відомо, що НАБУ проводило слідчі дії в комітеті транспорту та інфраструктури парламенту.

Водночас у Національному антикорупційному бюро повідомили, що не проводять обшуки в народного депутата Юрія Корявченкова (відомий за часів участі у "Кварталі 95" як Юзік). Але ЗМІ повідомляли, що Корявченков встиг виїхати з України.

Також стало відомо, що НАБУ прослуховувало офіс нардепа Юрія Кісєля, де депутати від "Слуг народу" отримували конверти з грошима.

27 грудня "Дзеркало тижня" повідомило, що підозри в цій праві отримали нардепи від "Слуги народу" Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.

Народним обранцям повідомили про підозру за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Окрім того, в ухвалі були вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

А за даними "Української правди", підозру отримала й депутатка від "Слуги народу" Ольга Савченко.

29 грудня стало відомо, що підозру отримав також нардеп від "Слуги народу" Михайло Лаба.

Нагадаємо, Олексій Гончаренко 12 грудня стверджував, що НАБУ прослуховувало депутата Юрія Киселя. За даними Гончаренка, Кисіль "дуже занепокоївся", дізнавшись про прослуховування, "як і його близький друг Сергій Шефір", який є співзасновником студії "Квартал 95" і раніше був першим помічником президента України до березня 2024 року.