Нардепу от "Слуги народа" Киселю избрали меру пресечения: в чем его обвиняют

Высший антикоррупционный суд 30 декабря избрал народному депутату от Слуги народа Юрию Киселю меру пресечения в виде залога. Нардепа подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде.

Судебное заседание проводили в закрытом режиме из-за тайны следствия. Сам Юрий Кисель не признает вину и отрицает, что получал взятку. В то же время Кисель подтвердил, что в мессенджере WhatsApp есть группа, где общается часть фракции "Слуга народа". Однако, по словам нардепа, там не обсуждались никакие коррупционные схемы, сообщает "Суспільне".

Адвокат Юрия Киселя заявил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Дело Юрия Киселя и других нардепов от "Слуг народа" — что известно

29 декабря Национальное антикоррупционное бюро объявило, что сообщило о подозрении пяти нардепам по делу о взятках за "нужное" голосование в Раде.

"Группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов", — отметили в НАБУ.

Відео дня

Обыски в правительственном квартале Фото: НАБУ

Там также рассказали, что участники группы организовывали голосование, присылая указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp.

27 декабря НАБУ сообщило, что по результатам операции под прикрытием разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Раде.

Впоследствии стало известно, что НАБУ проводило следственные действия в комитете транспорта и инфраструктуры парламента.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что не проводят обыски у народного депутата Юрия Корявченкова (известный во времена участия в "Квартале 95" как Юзик). Но СМИ сообщали, что Корявченков успел выехать из Украины.

Также стало известно, что НАБУ прослушивало офис нардепа Юрия Киселя, где депутаты от "Слуг народа" получали конверты с деньгами.

27 декабря "Зеркало недели" сообщило, что подозрения в этом праве получили нардепы от "Слуги народа" Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель.

Народным избранникам сообщили о подозрении по ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Кроме того, в постановлении были указаны статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

А по данным "Украинской правды", подозрение получила и депутат от "Слуги народа" Ольга Савченко.

29 декабря стало известно, что подозрение получил также нардеп от "Слуги народа" Михаил Лаба.

Напомним, Алексей Гончаренко 12 декабря утверждал, что НАБУ прослушивало депутата Юрия Киселя. По данным Гончаренко, Кисель "очень забеспокоился", узнав о прослушивании, "как и его близкий друг Сергей Шефир", который является соучредителем студии "Квартал 95" и ранее был первым помощником президента Украины до марта 2024 года.