САП открыла дело из-за разговоров нардепа "Слуги народа" Юзика с полицейскими

На записи народный депутат Корявченков в беседе с руководством полиции Кривого Рога обсуждает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Усова

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова (Юзика) с полицией Кривого Рога.

Об этом сообщили в ГПУ Радио Свобода.

По заявлению начальника третьего отдела САП Василия Кричуна, дело открыли по признакам предложения, обещания или предоставления должностному лицу неправомерной выгоды для него или третьих лиц за совершение или несовершение определенных действий.

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"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", – сказано в ответе ГПУ.

Расследование поручили НАБУ, а само обращение было оформлено в виде заявления о преступлении и касалось публикации записей нардепом Антона Поляковым.

На записи народный депутат Корявченков в беседе с руководством полиции Кривого Рога обсуждает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Усова.

18 ноября Поляков обнародовал четырехминутную аудиозапись, на которой якобы нардеп Юрий Корявченков разговаривает с главой полиции Кривого Рога и вспоминает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Усова. В разговоре также несколько раз упоминается ГБР.

Как ранее сообщал Фокус:

САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки депутатами "Слуги народа". Расследование будет вести НАБУ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следит за скандалом и не допустит раскола фракции. По его словам, члены комитета должны пройти проверку на полиграфе. "Если подозрения оправдаются – мы с такими депутатами попрощаемся", – заявил президент.