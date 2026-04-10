"18 курей і собака в авто": у центрі Києві перехожі та поліція допомогли переселенцю з Донбасу (відео)

Столичні правоохоронці допомогли 70-річному переселенцю з Донеччини, старенькі "Жигулі" якого зламалися, не витримавши перевантаження та кілометрів доріг.

Кадри, які нікого не залишають байдужими, опублікував ресурс Hromadske. На відео — блакитний ВАЗ, на багажнику якого прикріплені клітки з курми, а на даху — гора нехитрих пожитків і корм для птахів.

Його власник — мешканець Донеччини, який чотири роки тому разом із дружиною втік до Чернігівської області. Втративши дружину внаслідок ракетного обстрілу в Чернігові, він вирішив почати нове життя в Умані. Дорогою його старий автомобіль зламався, через що старий застряг у центрі столиці.

Патрульні поліцейські допомогли йому, відтягнувши машину на ремонт на СТО.

Про цей випадок київські правоохоронці розповіли й у своїх соцмережах. За інформацією поліцейських, чоловік, втративши дружину, "зібрав усе життя в один старенький ВАЗ" і вирушив у безпечнішому напрямку.

Відео дня

"Він вмістив найдорожче, що міг забрати: речі, побутову техніку, 18 курей і собаку. Але автомобіль не витримав далекої подорожі та врешті-решт зламався", — ідеться в повідомленні.

У Києві його розгубленого помітив перехожий і звернувся до правоохоронців.

"Патрульні Аліна Яцюк, Іван Гавриленко, Артур Чайка та Олег Задерей поспілкувалися з чоловіком, підтримали, заспокоїли та допомогли. Спільними зусиллями відбуксирували автомобіль до автосервісу, щоб чоловік міг полагодити авто та рушити далі", — розповідають поліцейські та дякують небайдужому перехожому.

Нагадаємо, переселенці з Харківщини отримали в подарунок будинок від "Труха Україна"

Також повідомлялося, що переселенці з Донбасу зробили з будинку в селі на Полтавщині.