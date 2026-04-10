"18 кур и собака в авто": в центре Киеве прохожие и полиция помогли переселенцу с Донбасса (видео)

Столичные правоохранители помогли 70-летнему переселенцу из Донецкой области, старенькие «Жигули» которого сломались, не выдержав перегруза и километров дорог.

Кадры, которые никого не оставляют равнодушными, опубликовал ресурс Hromadske. На видео — голубой ВАЗ, на багажнике которого прикреплены клетки с курами, а на крыше — гора нехитрых пожитков и корм для птиц.

Его владелец — житель Донецкой области, который четыре года назад вместе с женой бежал в Черниговскую область. Потеряв жену в результате ракетного обстрела в Чернигове, он решил начать новую жизнь в Умани. По дороге его старый автомобиль сломался, из-за чего старик застрял в центре столицы.

Патрульные полицейские помогли ему, оттащив машину на ремонт на СТО.

Об этом случае киевские правоохранители рассказали и в своих соцсетях. По информации полицейских, мужчина, потеряв жену, "собрал всю жизнь в один старенький ВАЗ" и отправился в более безопасном направлении.

Відео дня

"Он вместил самое дорогое, что мог унести: вещи, бытовую технику, 18 кур и собаку. Но автомобиль не выдержал далекого путешествия и в конце концов сломался", — говорится в сообщении.

В Киеве его растерянного заметил прохожий и обратился к правоохранителям.

"Патрульные Алина Яцюк, Иван Гавриленко, Артур Чайка и Олег Задерей пообщались с мужем, поддержали, успокоили и помогли. Совместными усилиями отбуксировали автомобиль к автосервису, чтобы мужчина мог починить авто и двинуться дальше", — рассказывают полицейские и благодарят неравнодушного прохожего.

