"Метамфітаміновий козак": одеського блогера з великою партією наркотиків затримали у США

25-річний одесит Іван Кучук заарештований поліцією штату Іллінойс за звинуваченням у незаконному обігу метамфетаміну.

Автомобіль блогера зупинив співробітник патрульної групи № 5 поліції штату на східній смузі траси I-74 в окрузі Маклін, недалеко від Блумінгтона (штат Іллінойс) за порушення правил дорожнього руху, повідомляє "Думская".

Під час перевірки він почав плутатися у свідченнях, після чого поліція отримала згоду на обшук автомобіля. Під час огляду транспортного засобу було виявлено валізу, усередині якої було кілька пакетів з імовірно метамфетаміном вагою приблизно 45 кг. За даними поліції Іллінойсу, ринкова вартість наркотиків становить до $3,6 млн.

Торгівля метамфітаміном у Штатах — тяжкий злочин класу X, тому українцеві світить від 15 до 20 років у в'язниці.

Поліція затримала Кучука. Зараз він перебуває в окружній в'язниці в очікуванні першого судового засідання.

Іван Кучук очікує суду в окружній в'язниці Макліна Фото: Illinois State Police

Американські правоохоронці зазначають, що Іллінойс залишається одним із ключових транспортних вузлів країни, через який проходять великі потоки наркотрафіку. Подібні операції — частина системної роботи з його припинення.

Розслідування триває. Не виключено, що вилучена партія могла бути пов'язана з ширшою мережею поставок.

За інформацією одеського ресурсу, Кучук жив у Медісоні (Вісконсин). У США він приїхав у 2022 році за програмою U4U для українських біженців. Кучук вів блог про життя у США і, за даними соцмереж, займався автобізнесом.

На його сторінці з майже 29 тис. підписників багато відео з дорогими машинамм. Після появи інформації про затримання один із коментаторів назвав блогера "метамфітаміновим козаком".

Фото: Скрин відео

Останній пост Кучук опублікував на своїй сторінці 3 квітня.

