"Метамфитаминовый козак": одесского блогера с крупной партией наркотиков задержали в США

25-летний одессит Иван Кучук арестован полицией штата Иллинойс обвинению в незаконном обороте метамфетамина.

Автомобиль блогера остановил сотрудник патрульной группы № 5 полиции штата на восточной полосе трассы I-74 в округе Маклин, недалеко от Блумингтона (штат Иллинойс) за нарушение правил дорожного движения, сообщает "Думская".

Во время проверки он начал путаться в показаниях, после чего полиция получила согласие на обыск автомобиля. При осмотре транспортного средства был обнаружен чемодан, внутри которого были несколько пакетов с предположительно метамфетамином весом примерно 45 кг. По данным полиции Иллинойса, рыночная стоимость наркотиков составляет до $3,6 млн.

Торговля метамфитамином в Штатах — тяжкое преступление класса X, поэтому украинцу светит от 15 до 20 лет в тюрьме.

Полиция задержала Кучука. Сейчас он находится в окружной тюрьме в ожидании первого судебного заседания.

Иван Кучук ожидает суда в окружной тюрьме Маклина Фото: Illinois State Police

Американские правоохранители отмечают, что Иллинойс остается одним из ключевых транспортных узлов страны, через который проходят крупные потоки наркотрафика. Подобные операции — часть системной работы по его пресечению.

Расследование продолжается. Не исключено, что изъятая партия могла быть связана с более широкой сетью поставок.

По информации одесского ресурса, Кучук жил в Мэдисоне (Висконсин). В США он приехал в 2022 году по программе U4U для украинских беженцев. Кучук вел блог о жизни в США и, по данным соцсетей, занимался авто-бизнесом.

На его странице с почти 29 тыс. подписчиков много видео с дорогими машинами. После появления информации о задержании один из комментаторов назвал блогера "метамфитаминовым козаком".

Фото: Скрин видео

Последний пост Кучук опубликовал на своей странице 3 апреля.

