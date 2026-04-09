"Как вы выживаете здесь?": блогерша расплакалась из-за дорогой жизни в США (видео)

Украинский блогер Илона Чернобай жалуется, что США "выжимает соки" из мигрантов. По ее словам, для семьи в Майами уже недостаточно $10-15 тысяч.

Звезда сети, которая прославилась перформансом на Каннском кинофестивале-2023, поделилась эмоциональным видео в Instagram (ilonachernobai).

Чернобай о дорогой жизни в США

"Америка выжимает все соки. Я не понимаю, почему так мало об этом говорят. Но это правда. Как вы выживаете здесь? Мы живем в Майами почти три года, и если сначала было окей, мы были в этой гонке, мы бежали, как все. А сейчас такое впечатление, будто на день-два остановишься и потом не догонишь. Уже банально не хватает на жизнь здесь. 10-15 тысяч долларов. Уже не хватает!" — говорит Илона.

По словам блогерши, цены дорожают ежедневно, а давление на мигрантов все больше.

"Как же здесь выкручивают людей. Я понимаю тех, кто уехал. Мы тоже думали, но передумали", — признается Чернобай.

Также, по словам украинки, они сделали ошибку, что сразу приехали жить в Майами, ведь после этого другие города совсем не такие. К тому же, ребенку там очень нравится.

"Это так сложно. Это так страшно поехать и думать потом всю жизнь, что ты ошибку сделал. Но вывозить это все очень сложно. Всегда живем как бы в перманентном стрессе. Я понимаю, что в Украине там ад, я понимаю, что всем сложно", — резюмировала Илона.

Реакция сети

В комментариях украинцы резко отреагировали на слова блогерши, приведя свои примеры:

"В Украине классно".

"15к не хватает на троих в Майами? Может, надо запросы уменьшить? Я живу в Калифорнии, мой муж не зарабатывает столько, и нас 5 человек, и как-то живем, с учетом того, что аренда 3к... Всем тяжело, а особенно тем, кто в Украине, которые живут и не знают, проснутся ли они и их дети завтра".

"Да уж. У кого какие проблемы... Живу с тремя детьми в Одессе, старший ребенок с ДЦП самостоятельно не ходит, бежать от обстрелов с 7-го этажа нет смысла, потому что он не бегает. А тут как они будут жить без пальм".

"Ну не позорьтесь с этими слезами. Ну смешно. Разве это реально страшная проблема. И это ради чего этот цирк? В Украине война, у кого-то потеря родных и близких, у кого-то потеря жилья, есть дети без родителей, кто-то болеет, кто-то голодает".

