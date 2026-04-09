"Як ви виживаєте тут?": блогерка розплакалась через дороге життя в США (відео)

Українська блогерка Ілона Чернобай скаржиться, що США "вижимає соки" з мігрантів. За її словами, для сім’ї в Маямі вже недостатньо $10–15 тисяч.

Зірка мережі, яка прославилася перформансом на Каннському кінофестивалі-2023, поділилася емоційним відео в Instagram (ilonachernobai).

Чернобай про дороге життя в США

"Америка вижимає всі соки. Я не розумію, чому так мало про це кажуть. Але це правда. Як ви виживаєте тут? Ми живемо в Маямі майже три роки, і якщо спочатку було окей, ми були в цій гонці, ми бігли, як усі. А зараз таке враження, ніби на день-два зупинишся і потім не наздоженеш. Вже банально не вистачає на життя тут. 10-15 тисяч доларів. Вже не вистачає!" — каже Ілона.

За словами блогерки, ціни дорожчають щодня, а тиск на мігрантів все більший.

"Як же тут викручують людей. Я розумію тих, хто поїхав. Ми теж думали, але передумали", — зізнається Чернобай.

Також, за словами українки, вони зробили помилку, що одразу приїхали жити в Маямі, адже після цього інші міста зовсім не такі. До того ж, дитині там дуже подобається.

"Це так складно. Це так страшно поїхати і думати потім все життя, що ти помилку зробив. Але вивозити це все дуже складно. Завжди живемо ніби в перманентному стресі. Я розумію, що в Україні там пекло, я розумію, що всім складно", — резюмувала Ілона.

Реакція мережі

У коментарях українці різко відреагували на слова блогерки, навівши свої приклади:

"В Україні класно".

"15к не вистачає на трьох у Маямі? Може, треба запити зменшити? Я живу в Каліфорнії, мій чоловік не заробляє стільки, і нас 5 чоловік, і якось живемо, з урахуванням того, що оренда 3к… Усім важко, а особливо тим, хто в Україні, які живуть і не знають, чи прокинуться вони та їхні діти завтра".

"Да уж. У кого які проблеми… Живу з трьома дітьми в Одесі, старша дитина з ДЦП самостійно не ходить, бігти від обстрілів з 7-го поверху немає сенсу, бо він не бігає. А тут як вони будуть жити без пальм".

"Ну не позортесь з цими сльозами. Ну смішно. Хіба це реально страшна проблема. І це ради чого цей цирк? В Україні війна, у когось втрата рідних і близьких, в когось втрата житла, є діти без батьків, хтось хворіє, хтось голодує".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Блогерка Ілона Чернобай влаштувала перформанс на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023, вийшовши в сукні кольорів українського прапора та обливши себе бутафорською кровʼю.

Українка на імʼя Юлія живе в Канаді три роки. Вона помітила, що еміграція всіх сильно старить, незалежно від рівня доходів.

Крім того, українка на імʼя Настя повернулася з США додому. Тепер вона живе на Троєщині і радіє життю.