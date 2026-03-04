Медучреждение Львова отказалось обслуживать русскоязычного блогера: он обругал работницу (видео)

Украинский блогер из Киева Алексей Мироненко обматерил работницу львовского медицинского учреждения из-за того, что она не понимала русского языка и не могла записать его на прием к специалисту.

Администратор попросила Мироненко перейти на "государственный язык", после чего он ее обругал и записал отдельное видеообъяснение по этой ситуации в своем Инстаграме.

"Вы только что мне сказали на государственном языке разговаривать? На*уй вы не хотите уйти. На*уй пошла на государственном языке!", — сказал Мироненко работнице.

По словам блогера, частная клиника во Львове была обязана общаться с ним на том языке, на котором удобно ему.

"Это недопустимо, когда я звоню записаться на прием к врачу, а мне говорят на каком языке мне общаться. Инкаше они отказываются меня обслуживать. Я звоню в клинику. В современном мире это не допустимо. Это абсурдная ситуация. Бред", — отметил Мироненко.

Он убежден, что работница медучреждения понимала, что он говорит, но пошла на принцип.

"Давайте пофантазируем: что-то случилось, человек умирает, я звоню, потому что помощь нужна. Он также в этот момент мне скажет, на каком языке нужно разговаривать? Ну послушайте, это полный абсурд и бред. Неважно на каком языке человек разговаривает, неважно какой он национальности, какая у него религия, цвет кожи. Разжигать ненависть на этих темах — это очень низко и глупо. Это для примитивного стада баранов. И говорю на родном языке: "Идите На*уй!", — подчеркнул Мироненко.

Реакция медицинского учреждения Львова на языковой скандал

Руководство медицинского учреждения Львова уже вышло с заявлением о том, что поддерживает поступок своей работницы, и отметило, что "сегодня язык имеет огромное значение".

"И если отныне попасть на обследование в NOVO станет для кого-то стимулом изучить или вспомнить украинский, то мы будем этому безгранично рады", — говорится в заявлении компании.

Там также подчеркнули, что "позаботятся" о премии для администратора, которая общалась с блогером Мироненко.

