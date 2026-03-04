Медзаклад Львова відмовився обслуговувати російськомовного блогера: він облаяв працівницю (відео)

Український блогер з Києва Олексій Мироненко обматюкав працівницю львівського медичного закладу через те, що вона не розуміла російської мови та не могла записати його на прийом до спеціаліста.

Адміністраторка попросила Мироненка перейти на "державну мову", після чого він її облаяв та записав окреме відеопояснення щодо цієї ситуації у своєму Інстаграмі.

"Ви тільки що мені сказали державною мовою розмовляти? На*уй ви не хочете піти. На*уй пішла державною мовою!", — сказав Мироненко працівниці.

За словами блогера, приватна клініка у Львові була зобов'язана спілкуватись з ним тією мовою, якою зручно йому.

"Це не припустимо, коли я дзвоню записатись на прийом до лікаря, а мені кажуть якою мовою мені спілкуватись. Інкаше вони відмовляються мене обслуговувати. Я дзвоню в клініку. У сучасному світі це не припустимо. Це абсурдна ситуація. Маячня", — зазначив Мироненко.

Він переконаний, що працівниця медзакладу розуміла, що він говорить, але пішла на принцип.

"Давайте пофантазуємо: щось сталось, людина вмирає, я дзвоню, бо допомога потрібна. Вона також в цей момент мені скаже, якою мовою потрібно розмовляти? Ну послухайте, це повний абсурд і маячня. Неважливо якою мовою людина розмовляє, неважливо якої вона національності, яка у неї релігія, колір шкіри. Розпалювати ненависть на цих темах — це дуже низько і нерозумно. Це для примітивного стада баранів. І кажу на рідній мові: "Йдіть На*уй!", — наголосив Мироненко.

Реакція медичного закладу Львова на мовний скандал

Керівництво медичного закладу Львова вже вийшло із заявою про те, що підтримує вчинок своєї працівниці, та наголосило, що "сьогодні мова має величезне значення".

"І якщо відтепер потрапити на обстеження у NOVO стане для когось стимулом вивчити чи згадати українську, то ми будемо цьому безмежно раді", — йдеться у заяві компанії.

Там також підкреслили, що "подбають" про премію для адміністраторки, яка спілкувалась з блогером Мироненком.

Пост медзакладу

