Українську блогерку, яка зізнавалася в любові до РФ, заарештували в Росії

Таїсія Маламан із Києва прославилася 2021 року, коли у вуличному опитуванні між Україною і Росією вибрала останню. Відтоді вона переїхала до РФ і, як виявилося, вже кілька разів опинилася у відділку.

Про це Таїсія Маламан, яка так і продовжує вести блоги під ніком Di.Rubens, сама повідомила в Telegram. За її словами, її заарештували в Санкт-Петербурзі, коли вона зізналася патрульному, що народилася в Києві.



Таїсію Di.Rubens, яка виїхала в РФ, там же і затримали

Вона опублікувала відео, на якому видно, що спочатку з нею розмовляє російський поліцейський, а після того, як вона каже, що приїхала на екскурсію і народилася в Києві, їй заявляють, що перевірятимуть її особу.

"Зрозуміло. Телефон вимикаємо і в машину сідаємо. Інакше зараз на вас одягну кайданки. Будемо з'ясовувати щодо вашої особистості дані. Вимикаємо телефон", — заявляє поліцейський.

Таїсія відмовлялася вимикати телефон і говорила, що спочатку зателефонує юристу, після чого телефон у неї з рук вибили, одягли кайданки, посадили в поліцейське авто і відправили у відділок.

Блогерка навіть опублікувала фото з ділянки

З нею була її сестра, яка намагалася розповісти російським правоохоронцям, що вони "не мають права".

У коментарях Di.Rubens пояснили, що вона порушила закон.

"Вимоги були законними, у чому співробітник не правий? Вона вчинила правопорушення, Коп під'їхав і нормально з нею спілкувався, пояснив, що складатиме протокол. Вона почала шоу влаштовувати... З огляду на нинішню обстановку в РФ, людину, яка каже, що народилася в Києві, водночас навідріз відмовилася надати документи, а також гуляла біля законодавчих зборів Пітера, щось там знімаючи на камеру, він повинен був відпустити або що зробити? Багато хто починає качати права свої, забуваючи що є ще й обов'язки", — написав один із коментаторів.



У коментарях думки розділилися

Сама блогерка заявила, що її затримали через місто народження.

"Коли оформляли штраф, і я надала документи, по рації передали повідомлення, після якого він перепитав місто мого народження. Не через розмову з ДПС, не через перехід дороги, а через перевірку за фактом того, де я народилася", — написала вона, зазначивши, що її вже затримували в Сизрані.

Таїсія Di.Rubens — чим прославилася

У січні 2021 року популярна TikTok-блогерка Таїсія Маламан (Di.Rubens) виклала скандальне відео, у якому вона, стоячи на Майдані Незалежності, між Росією та Україною обирає Росію.

Ролик після якого Di.Rubens стала знаменита

Роликом поділився офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своїх соцмережах, після чого спалахнув скандал. У результаті любителька Росії змушена була видалити ролик із TikTok. Таїсія також заявила в поліцію на Штефана через нібито "переслідування". Окремо вона вимагала 150 тисяч гривень компенсації за "завдану моральну шкоду".

У відповідь військовий теж подав позов проти Di.rubens. Однак суд не задовольнив жодну зі сторін. Невдовзі вона виїхала до РФ, де зараз і живе, співпрацює з російським бізнесом через свої соцмережі та бере пряму участь в інформаційній кампанії з дискредитації ЗС України та військовослужбовців загалом.

Нагадаємо, Фокус писав про скандал із блогеркою Таїсією Маламан і про те, як Міноборони України виявилося втягнуте в конфлікт.

Історія отримала продовження у 2023 році, коли Таїсія знову подала скаргу вже перебуваючи в Росії.