Генштаб проти Di.rubens: скандальна блогерка знову позивається до полковника Штефана

Військовослужбовець Анатолій Штефан стверджує, що дівчина подала онлайн скаргу, перебуваючи в Росії. Також, за словами військового, блогерка з 24 лютого жодного разу не висловлювалася з приводу війни, навіть коли бомбили місто, де живуть її батьки.

Related video

Блогерка Таїсія Маламан (Онацька), відома під ніком Di.rubens, подала до Верховного суду на полковника Збройних Сил України Анатолія Штефана з позивним "Штірліц". Подробиці у Facebook оприлюднив адвокат Юрій Мельник із компанії "Міллер", яка представляє інтереси військового.

За його словами, Касаційний цивільний суд відкрив провадження за скаргою Таїсії Маламан (Онацької). Заяву ухвалили лише з третього разу, оскільки раніше дівчина не вказала підстави для оскарження та не надала підтверджень, що копії документів надіслали іншим учасникам справи. Як додав Юрій Мельник, адвокати намагаються відкликати касаційну скаргу та готуються повторно захищати права Анатолія Штефана у судовому процесі.

"Мра...та з Росії через електронку звернулася до Верховного суду, а батько тут, на місці, сплатив судовий збір", — прокоментував Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook. — "Цікаво, що за весь час "маленька українка" жодного разу на свою мільйонну аудиторію не заявила про свою позицію щодо війни. Навіть коли бомбардують місто, де живуть її батьки".

Юрій Мельник нагадав, що скандал із блогеркою Таїсією Маламан (Di.rubens) спалахнув у січні 2021 року. Дівчина під час опитування тіктокером з ніком ромакієвським на Майдані Незалежності між Україною та Росією обрала останню. Відеоролик, який набрав 2,5 млн переглядів у TikTok, обурив Анатолія Штефана, який звернувся до мережі магазинів "Алло" з вимогою відмовитися від рекламних послуг Di.rubens. Компанія в результаті розірвала контракт, а також з блогеркою припинили співпрацю "Боржомі", Nestle і бренд одягу HardKyiv.

Сама Таїсія Маламан заявила, що її слова вирвали із контексту. Нібито, під час опитування дівчина мала без роздумів відповідати, до якої країни хоче поїхати, і вона обрала Росію, оскільки вже багато подорожувала Україною. Таїсія звинуватила Анатолія Штефана в тому, що він виклав лише фрагмент відео, а також поширив "відомо неправдиву" інформацію.

Незабаром Таїсія Маламан подала проти військового позов про захист честі та гідності, зажадавши спростування та виплати моральної компенсації у розмірі 150 тисяч гривень. У лютому 2022 року Солом'янський районний суд Києва відхилив позов блогерки. Суддя також відхилив зустрічний позов від Анатолія Штефана, який просив стягнути із Di.rubens 300 тисяч гривень.

У червні 2022 року Таїсія Маламан вдруге подала до суду на Анатолія Штефана. Полковник ЗСУ повідомив, що вона подала апеляцію до Київського апеляційного суду, де відкрили провадження. Як стверджувала блогерка, Солом'янський суд не вивчив усі докази та допустив процесуальні порушення. Апеляційний суд відмовився задовольняти скаргу.