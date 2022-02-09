Суд відхилив позов блогерки Di.Rubens до Міноборони щодо ролика про "любов до Росії"

Дівчина вимагала стягнути з відомства та військового Анатолія Штефана компенсацію на суму 150 тис. грн. Зустрічний позов на суму 300 тис. грн. також відхилили.

Солом'янський районний суд Києва відмовив блогерці Таїсії Маламан (Онацькій), відомій як Di.Rubens, задовольнити позов про захист честі та гідності проти українського військовослужбовця Анатолія "Штірліца" Штефана та Міністерства оборони України. Про це йдеться в рішенні суду від 2 лютого, оприлюдненому в реєстрі.

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Судове провадження стосувалося інциденту, що стався в січні 2021 року, коли Штефан опублікував у своєму Facebook TikTok-ролик, на якому блогерка між двома варіантами відповідей — Росія та Україна — обирає першу, водночас підпис до відео містить питання: "Яка твоя улюблена країна? ". Відомо, що ролик знімали на Майдані Незалежності для TikTok-акаунта блогера Romakievsky.

Штефан та інші користувачі мережі розкритикували Маламан, також дівчину внесли до бази сайту "Миротворець". Після скандалу з нею припинила співпрацю низка брендів, як от "Алло", Nestle та інші.

Зі свого боку блогерка стверджувала, що відео сфальсифіківали, й Romakievsky не погоджував з нею підпис до ролика. Вона вимагала від суду визнати ролик неправдивим, зобов'язати Штефана та низку ЗМІ, зокрема Фокус, спростувати заяву та стягнути з відповідача 150 тисяч гривень моральної компенсації. Проте суддя цей позов відхилив.

Крім цього, суд відхилив і зустрічний позов Штефана, який стосувався відео з критикою на його адресу, яке записала Маламан і опублікувала в Youtube. У ролику стверджувала, що військовий є людиною, яка "воює із мирним населенням". Також дівчина назвала його "провокатором" та "фальсифікатором". Штефан просив суд стягнути з блогерки 300 тисяч гривень компенсації, які, за словами сторони захисту, він мав намір відправити на благодійність.

Сторони мають право подати апеляцію на це рішення до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Докладніше про скандал, у якому фігурувало й Міністерство оборони України, читайте в нашому матеріалі.

Також Фокус писав про те, як блогерка-підліток зазнала цькування через те, що заявила, що не любить українську мову.