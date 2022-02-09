Суд отклонил иск блогерки Di.Rubens к Минобороны по поводу ролика о "любви к России"

Девушка требовала взыскать с ведомства и военного Анатолия Штефана компенсацию в размере 150 тыс. грн. Встречный иск на сумму 300 тыс. грн также был отклонен.

Соломенский районный суд Киева отказал блогерке Таисии Маламан (Онацкой), известной как Di.Rubens, в удовлетворении иска о защите чести и достоинства против украинского военнослужащего Анатолия "Штирлица" Штефана и Министерства обороны Украины. Об этом говорится в решении суда от 2 февраля, обнародованном в реестре.

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Судебное производство касалось инцидента произошедшего в январе 2021 года, когда Штефан опубликовал в своем Facebook TikTok-ролик, на котором блогерка между двумя вариантами ответов — Россия и Украина — выбирает первый, при этом в подписи к видео содержится вопрос: "Какая твоя любимая страна?". Известно, что ролик снимался на Майдане Независимости для TikTok-аккаунта блогера Romakievsky.

Штефан и другие пользователи сети раскритиковали Маламан, также девушку внесли в базу сайта "Миротворец". После скандала с ней прекратили сотрудничество ряд брендов, включая "Алло", Nestle и другие.

Блогерка в свою очередь утверждала, что видео было сфальсифицировано и Romakievsky не согласовывал с ней подпись к ролику. Она требовала от суда признать ролик недостоверным, обязать Штефана и ряд СМИ, включая Фокус, опровергнуть заявление и взыскать с ответчика 150 тысяч гривен моральной компенсации. Однако судья этот иск отклонил.

Помимо этого суд отклонил и встречный иск Штефана, который касался видео с критикой в его адрес, которое было записано Маламан и опубликовано в Youtube. В ролике утверждалось, что военный является человеком, который "воюет с мирным населением". Также девушка назвала его "провокатором" и "фальсификатором". Штефан просил суд взыскать с блогерки 300 тысяч грн компенсации, которые, по словам стороны защиты, он намеревался отправить на благотворительность.

Стороны имеют право подать апелляцию на это решение в Киевский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Подробнее о скандале, в котором фигурировало и Министерство обороны Украины, читайте в нашем материале.

Также Фокус писал о том, как блогерка-подросток подверглась травле из-за того, что заявила, что не любит украинский язык.