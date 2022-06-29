Генштаб проти Di.rubens: блогерка вдруге подала до суду на полковника ЗСУ

За словами Анатолія Штефана, він випадково виявив постанову Київського апеляційного суду про відкриття провадження за апеляційною скаргою Таїсії Маламан. Суд за клопотанням позивача поновив термін апеляційного оскарження.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан опублікував відомості про те, що Київський апеляційний суд відкрив провадження у зв'язку з апеляцією блогерки Таїсії Маламан, яка поскаржилася на військовослужбовця. Про це Анатолій Штефан опублікував пост на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Штефана, він випадково виявив постанову Київського апеляційного суду про відкриття провадження за апеляційною скаргою Таїсії Маламан (Онацької) через рішення Солом'янського районного суду.

Суд першої інстанції відмовив Маламан у позові до Штефана та Міноборони з метою захисту честі та гідності. Але, попри термін оскарження рішення, суд за її клопотанням оновив термін апеляційного оскарження.

Уточнюється, що справу поки не передано до розгляду. Таке рішення суду здивувало військовослужбовця, особливо під час повномасштабної війни з Росією.

"Таїсія дірубенс сидить на Московії (втекла за кілька днів до початку масштабної агресії, за моїми даними) і б'є гідний московський контент, — пояснив Штефан. — Її куратора Медведчука заарештовано, підтримувальні партії заборонені, телеканали закриті, а справа є".

Хто така Таїсія Маламан ?

Киянка Таїсія Маламан (Онацька), відома за псевдонімом di.rubens, — відома тіктокерка, яка має 3.8 млн підписників у TikTok. Вона записує ролики та рекламує продукцію різних компаній.

Що за скандал?

Дівчина потрапила у скандал у січні минулого року, коли зняла ролик на Алеї Небесної Сотні, в якому розповіла про свою симпатію до РФ. На записі di.rubens запропонували обрати між "Америкою та Росією", а потім — між Україною та Росією. Обидва рази її відповіддю було: "Росія". У ще одному ролику di.rubens на місці розстрілу Небесної Сотні голосно сміялася і всіх запевняла, що Росія найкраща з усіх країн. Після обурення користувачів дівчина видалила скандальне відео, але залишила інцидент без коментарів.

[ + – ] Таїсія Маламан

Відео, зняте на Майдані Незалежності за участю тіктокерки, обурило військовослужбовця Анатолія Штефана, за словами якого воно набрало 2,5 млн переглядів. Він висловився про те, що недоречно поводитися так на місці, де відбувалися криваві події в столиці України, і запропонував купити квитки до місця її вибору.

Згодом тіктокерка опублікувала ролик, у якому погрожувала Штефану судом та кримінальним переслідуванням. Маламан подала позов, намагаючись захистити ділову репутацію та спростувати нібито недостовірну інформацію про себе. Проте суд першої інстанції відмовив Маламан.

Таїсія Онацька, будучи популярною тіктокершою, брала участь у кількох рекламних кампаніях, а після скандалу, зважаючи на все, залишилася без частини заробітку. З нею припинила співпрацю мережа "Алло" і надалі кілька інших компаній, серед іншого, "Боржомі" та Nestle. На підтримку блогерки висловився Віктор Медведчук.