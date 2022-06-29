Генштаб против Di.rubens: блогерша второй раз подала в суд на полковника ВСУ

По словам Анатолия Штефана, он случайно обнаружил постановление Киевского апелляционного суда об открытии производства по апелляционной жалобе Таисии Маламан. Суд по ходатайству истца обновил срок апелляционного обжалования.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан опубликовал сведения о том, что Киевским апелляционным судом было открыто производство в связи с апелляцией блогершей Таисии Маламан, которая пожаловалась на военнослужащего. Об этом Анатолий Штефан опубликовал пост на своей странице в Facebook.

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По словам Штефана, он случайно обнаружил постановление Киевского апелляционного суда об открытии производства по апелляционной жалобе Таисии Маламан (Онацкой) из-за решения Соломенского районного суда.

Суд первой инстанции отказал Маламан в иске к Штефану и Минобороны в целях защиты чести и достоинства. Но, несмотря на истекший срок обжалования решения, суд по ее ходатайству обновил срок апелляционного обжалования.

Уточняется, что дело пока не передано к рассмотрению. Такое решение суда удивило военнослужащего, в особенности во время полномасштабной войны с Россией.

"Таисия дирубенс сидит на Московии (убежала за несколько дней до начала масштабной агрессии, по моим данным) и лупит достойный московский контент, — пояснил Штефан. — Ее куратор Медведчук арестован, поддерживающие партии запрещены, телеканалы закрыты, а дело есть".

Кто такая Таисия Маламан?

Киевлянка Таисия Маламан (Онацкая), известная по псевдониму di.rubens, — известная тиктокерша, у которой 3.8 млн подписчиков в TikTok. Она записывает ролики и рекламирует продукцию различных компаний.

Что за скандал?

Девушка угодила в скандал в январе прошлого года, когда сняла ролик на Аллее Небесной Сотни, в котором рассказала о своей симпатии до РФ. На записи di.rubens предложили выбрать между "Америкой и Россией", а после — между Украиной и Россией. Оба раза ее ответом было: "Россия". В еще одном ролике di.rubens на месте расстрела Небесной Сотни громко смеялась и всех заверяла, что Россия — лучшая из всех стран. После возмущения пользователей девушка удалила скандальное видео, но оставила инцидент без комментариев.

[ + – ] Таисия Маламан

Видео, снятое на Майдане Независимости с участием тиктокерши, возмутило военнослужащего Анатолия Штефана, по словам которого оно набрало 2,5 млн просмотров. Он высказался о том, что неуместно себя так вести на месте, где происходили кровавые события в столице Украины, и предложил купить билета к месту ее выбора.

Впоследствии тиктокерша опубликовала ролик, в котором угрожала Штефану судом и уголовным преследованием. Маламан подала иск, пытаясь защитить деловую репутацию и опровергнуть якобы недостоверную информацию о себе. Однако суд первой инстанции отказал Маламан.

Таисия Онацкая, будучи популярным тиктокером, участвовала в нескольких рекламных кампаниях, а после скандала, судя по всему, осталась без части заработка. С ней прекратила сотрудничество сеть "Алло" и в дальнейшем несколько других компаний, среди прочего, "Боржоми" и Nestle. В поддержку блогерши высказался Виктор Медведчук.