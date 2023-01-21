Генштаб против Di.rubens: скандальная блогерша снова судится с полковником Штефаном

Военнослужащий Анатолий Штефан утверждает, что девушка подала онлайн-жалобу, находясь в России. Также, по словам военного, блогерша с 24 февраля ни разу не высказывалась по поводу войны, даже "когда бомбили город, где живут ее родители" .

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Блогерша Таисия Маламан (Онацкая), известная под ником Di.rubens, подала в Верховный суд на полковника Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана с позывным "Штирлиц". Подробности в Facebook обнародовал адвокат Юрий Мельник из компании "Миллер", представляющей интересы военного.

По его словам, Кассационный гражданский суд открыл производство по жалобе Таисии Маламан (Онацкой). Заявление приняли лишь с третьего раза, поскольку ранее девушка не указала основания для обжалования и не предоставила подтверждений, что копии документов отправили другим участникам дела. Как добавил Юрий Мельник, адвокаты пытаются отозвать кассационную жалобу и готовятся повторно защищать права Анатолия Штефана в судебном процессе.

"Мра…ота из России через электронку обратилась в Верховный суд, а отец тут, на месте, оплатил судебный сбор", — прокомментировал Анатолий Штефан на своей странице в Facebook. — "Интересно, что за все время "маленькая украинка" ни разу на свою миллионную аудиторию не заявила о своей позиции по поводу войны. Даже когда бомбят город, где живут ее родители".

Юрий Мельник напомнил, что скандал с блогершей Таисией Маламан (Di.rubens) разгорелся в январе 2021 года. Девушка во время опроса тиктокером с ником romakievsky на Майдане Независимости между Украиной и Россией выбрала последнюю. Видеоролик, набравший 2,5 млн просмотров в TikTok возмутил Анатолия Штефана, который обратился к сети магазинов "Алло" с требованием отказаться от рекламных услуг Di.rubens. Компания в итоге разорвала контракт, а вдобавок с блогершей прекратили сотрудничество "Боржоми", Nestle и бренд одежды HardKyiv.

Сама Таисия Маламан заявила, что ее слова вырвали из контекста. Якобы, во время опроса девушка должна была без раздумий отвечать, в какую страну хочет поехать, и она выбрала Россию, поскольку уже много путешествовала по Украине. Таисия обвинила Анатолия Штефана в том, что он выложил лишь фрагмент видео, а также распространил "заведомо ложную" информацию.

Вскоре Таисия Маламан подала против военного иск о защите чести и достоинства, потребовав опровержения и выплаты моральной компенсации в размере 150 тысяч гривен. В феврале 2022 года Соломенский районный суд Киева отклонил иск блогерши. Судья также отклонил встречный иск от Анатолия Штефана, который просил взыскать с Di.rubens 300 тысяч гривен.

В июне 2022 года Таисия Маламан во второй раз подала в суд на Анатолия Штефана. Полковник ВСУ сообщил, что она подала апелляцию в Киевский апелляционный суд, где открыли производство. Как утверждала блогерша, Соломенский суд не изучил все улики и допустил процессуальные нарушения. Апелляционный суд отказался удовлетворять жалобу.