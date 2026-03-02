Украинскую блогершу, которая признавалась в любви к РФ, арестовали в России

Таисия Маламан из Киева прославилась в 2021 году, когда в уличном опросе между Украиной и Россией выбрала последнюю. С того времени она переехала в РФ и, как оказалось уже пару раз оказалась в участке.

Об этом Таисия Маламан, которая так и продолжает вести блоги под ником Di.Rubens, сама сообщила в Telegram. По ее словам, ее арестовали в Санкт-Петербурге, когда она призналась патрульному, что родилась в Киеве.

Фото: Соцсети

Таисию Di.Rubens, которая уехала в РФ, там же и задержали Фото: Соцсети

Она опубликовала видео, на котором видно, что сначала с ней говорит российский полицейский, а после того, как она говорит, что приехала на экскурсию и родилась в Киеве, ей заявляют, что будут проверять ее личность.

"Понятно. Телефон выключаем и в машину присаживаемся. Иначе сейчас на вас надену наручники. Будем выяснять по вашей личности данные. Выключаем телефон", - заявляет полицейский.

Таисия отказывалась выключать телефон и говорила, что сначала позвонит юристу, после чего телефон у нее из рук выбили, надели наручники, посадили в полицейское авто и отправили в участок.

Блогерша даже опубликовала фото из участка Фото: Соцсети

С ней была ее сестра, которая пыталась рассказать российским правоохранителям, что они "не имеют права".

В комментариях Di.Rubens объяснили, что она нарушила закон.

"Требования были законными, в чем сотрудник то не прав? Она совершила правонарушение, Коп подъехал и нормально с ней общался, объяснил что будет составлять протокол. Она начала шоу устраивать… Учитывая нынешнюю обстановку в РФ, человека который говорит что родилась в Киеве, при этом наотрез отказавшаяся предоставить документы и гуляющая возле законодательного собрания Питера, что-то там снимая на камеру он должен был отпустить или что сделать? Многие начинают качать права свои, забывая что есть еще и обязанности", - написал один из комментаторов.

Фото: Соцсети

В комментариях мнения разделились Фото: Соцсети

Сама блогерша заявила, что ее задержали из-за города рождения.

"Когда оформляли штраф, и я предоставила документы, по рации передали сообщения, после которого он переспросил город моего рождения. Не из-за разговора с ДПС, не из-за перехода дороги, а из-за проверки по факту того, где я родилась", - написала она, отметив, что ее уже задерживали в Сызрани.

Таисия Di.Rubens – чем прославилась

В январе 2021 года популярная TikTok-блогерша Таисия Маламан (Di.Rubens) выложила скандальное видео, в котором она, стоя на Майдане Независимости, между Россией и Украиной выбирает Россию.

Ролик после которого Di.Rubens стала знаменита

Роликом поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан в своих соцсетях, после чего вспыхнул скандал. В результате любительница России вынуждена была удалить ролик с TikTok. Таисия также заявила в полицию на Штефана из-за якобы "преследования". Отдельно она требовала 150 тысяч гривень компенсации за "нанесенный моральный ущерб".

В ответ военный тоже подал иск против Di.rubens. Однако суд не удовлетворил ни одну из сторон. Вскоре она уехала в РФ, где сейчас и живет, сотрудничает с российским бизнесом через свои соцсети и принимает прямое участие в информационной кампании по дискредитации ВС Украины и военнослужащих в целом.

Напомним, Фокус писал о скандале с блогершей Таисией Маламан и как Минобороны Украины оказалось втянуто в конфликт.

История получила продолжение в 2023 году, когда Таисия снова подала жалобу уже находясь в России.