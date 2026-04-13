У Волинській області спекли рекордну паску вагою 200 кг (відео)

Паску вагою понад 200 кілограмів, заввишки понад 100 сантиметрів і діаметром 80 сантиметрів спекла місцева пекарня в місті Нововолинськ неподалік Луцька.

Випічку під назвою "Великоднє диво" представили під час благодійного культурно-мистецького заходу "Великдень-фест", повідомляє "Суспільне".

За словами радниці міського голови Катерини Варвус, ця паска — найбільша в Нововолинській громаді. Її внесли до місцевої Книги досягнень, і це другий зафіксований рекорд.

"Це символ єдності, віри та надії! Сьогодні громада має змогу скуштувати цю смакоту і задонатити на Збройні сили України. Доклали свої руки до цієї паски мами, дружини, сестри захисників", — розповіла журналістам співорганізаторка заходу.

Коли прийшла черга розрізати випічку, до цього долучилися військовослужбовці, а також дружини й матері захисників. Серед них — і донька безвісти зниклого військовослужбовця, дружина військового, сестра звільненого з полону захисника острова Зміїний Богдана Чап`юк.

"Нас залучили сьогодні як дружин, матерів, дочок, сестер захисників до розрізання найбільшого пояса. Чи важливо це? Дуже важливо, бо відчуваємо це ставлення до нас, до родин, і увага для нас важлива!" — зазначила волинянка.

Поласувати смачною паскою могли всі охочі.

Окрім розрізання рекордної паски, у рамках "Великдень-фесту" відбулися "Дерева єднання" з писанками та крашанками, ярмарок майстрів, концерт, майстер-класи для дітей та "Батл великодніх яєць", у якому брали участь понад 20 дітей.

