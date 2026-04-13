В Волынской области испекли рекордную паску весом 200 кг (видео)

Паску весом более 200 килограммов, высотой более 100 сантиметров и диаметром 80 сантиметров испекла местная пекарня в городе Нововолынск недалеко от Луцка.

Выпечку под названием "Пасхальное чудо" представили во время благотворительного культурно-художественного мероприятия "Пасха-фест", сообщает "Суспільне".

По словам советницы городского головы Екатерины Варвус, эта паска — самая большая в Нововолынской общине. Ее внесли в местную Книгу достижений, и это второй зафиксированный рекорд.

"Это символ единства, веры и надежды! Сегодня община имеет возможность отведать эту вкусность и задонатить на Вооруженные силы Украины. Приложили свои руки к этой паске мамы, жены, сестры защитников", — рассказала журналистам соорганизатор мероприятия.

Когда пришла очередь разрезать выпечку, в этом участвовали военнослужащие, а также жены и матери защитников. Среди них — и дочь без вести пропавшего военнослужащего, жена военного, сестра освобожденного из плена защитника острова Змеиный Богдана Чапюк.

Відео дня

"Нас привлекли сегодня как жен, матерей, дочерей, сестер защитников к разрезанию наибольшего пояса. Важно ли это? Очень важно, потому что чувствуем это отношение к нам, к семьям, и внимание для нас важно!" — отметила волынянка.

Полакомиться вкусной паской могли все желающие.

Кроме разрезания рекордной паски, в рамках "Пасха-феста" состоялись Деревья единения" с писанками и пасхальными яйцами, ярмарка мастеров, концерт, мастер-классы для детей и "Батл пасхальных яиц", в котором участвовали более 20 детей.

Напомним, что украинцы несли в церковь, кроме пасок.

Также сообщалось, чем поразила соцсети дубайская паска.