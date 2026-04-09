Дубайская паска разрывает TikTok: вот еще 2 начинки, которые вас удивлят (фото)
Сегодня, в Чистый четверг, хозяйки активно пекут куличи к Пасхе. Если вы до сих пор не выбрали рецепт, то предлагаем широкий выбор вариантов. Гурманы очень хвалят начинку с вишней и маскарпоне, "три молока" и так называемую "дубайскую" паску.
12 апреля, в воскресенье, православные христиане будут отмечать Пасху 2026. Главные атрибуты праздника, как известно, — паски и пасхальные яйца. Если с покраской яиц мы уже разобрались, то рецептов вкусных куличей много не бывает. Читайте в материале Фокуса, что предлагают народные кулинары из TikTok.
"Дубайская" паска
Шоколадная паска с фисташковой пастой и хрустящим тестом. Ниже — раскладка на 3 средних кулича.
На опару:
- дрожжи 45 г;
- молоко теплое 300 мл;
- сахар 3 ст.л;
- мука 3 ст.л.
Отложить в теплое место на 20 мин. Тем временем готовим тесто дальше:
- 8 желтков;
- 200 г сахара;
- ванильный сахар 10 г;
- мелкая соль.
Перетереть все вместе, затем смешать с опарой.
Далее вмешиваем муку — 650 г, какао — 150 г, мягкое сливочное масло — 150 г. Откладываем в теплое место на 1,5-2 часа. Формируем куличи и вкладываем в форму на 1/3 и откладываем подниматься на 40 мин. Выпекаем 40 мин 180 градусов.
Паска с вишней и маскарпоне
Для сливочного слоя. Смешиваем 250 г маскарпоне со 100 мл сливок (33%) и 50 г сахарной пудры. Взбиваем до плотной массы и перекладываем в кондитерский мешок.
Для вишневого слоя. Замороженную вишню смешиваем с сахаром и крахмалом (чайная ложка), ставим на огонь и варим до загустения. Охлаждаем перед тем, как начинять куличи.
Паска "Три молока"
Начинка для 2-х куличей.
- вареное сгущенное молоко — 100 г;
- сыр маскарпоне — 100 г;
- жирные холодные сливки от 30% жира — 150 г.
Вареную сгущенку взбиваем миксером с сыром маскарпоне до объединения, жирные холодные сливки взбиваю отдельно миксером до мягких пиков, добавляем их к сгущенке с сыром, объединяем все лопаткой.
