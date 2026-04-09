Дубайская паска разрывает TikTok: вот еще 2 начинки, которые вас удивлят (фото)

Сегодня, в Чистый четверг, хозяйки активно пекут куличи к Пасхе. Если вы до сих пор не выбрали рецепт, то предлагаем широкий выбор вариантов. Гурманы очень хвалят начинку с вишней и маскарпоне, "три молока" и так называемую "дубайскую" паску.

12 апреля, в воскресенье, православные христиане будут отмечать Пасху 2026. Главные атрибуты праздника, как известно, — паски и пасхальные яйца. Если с покраской яиц мы уже разобрались, то рецептов вкусных куличей много не бывает. Читайте в материале Фокуса, что предлагают народные кулинары из TikTok.

"Дубайская" паска

Шоколадная паска с фисташковой пастой и хрустящим тестом. Ниже — раскладка на 3 средних кулича.

На опару:

дрожжи 45 г;

молоко теплое 300 мл;

сахар 3 ст.л;

мука 3 ст.л.

Дубайский кулич Фото: TikTok

Отложить в теплое место на 20 мин. Тем временем готовим тесто дальше:

8 желтков;

200 г сахара;

ванильный сахар 10 г;

мелкая соль.

Перетереть все вместе, затем смешать с опарой.

Далее вмешиваем муку — 650 г, какао — 150 г, мягкое сливочное масло — 150 г. Откладываем в теплое место на 1,5-2 часа. Формируем куличи и вкладываем в форму на 1/3 и откладываем подниматься на 40 мин. Выпекаем 40 мин 180 градусов.

Паска с вишней и маскарпоне

Для сливочного слоя. Смешиваем 250 г маскарпоне со 100 мл сливок (33%) и 50 г сахарной пудры. Взбиваем до плотной массы и перекладываем в кондитерский мешок.

Пасха с вишней и маскарпоне Фото: TikTok

Для вишневого слоя. Замороженную вишню смешиваем с сахаром и крахмалом (чайная ложка), ставим на огонь и варим до загустения. Охлаждаем перед тем, как начинять куличи.

Паска "Три молока"

Начинка для 2-х куличей.

вареное сгущенное молоко — 100 г;

сыр маскарпоне — 100 г;

жирные холодные сливки от 30% жира — 150 г.

Паска "Три молока" Фото: TikTok

Вареную сгущенку взбиваем миксером с сыром маскарпоне до объединения, жирные холодные сливки взбиваю отдельно миксером до мягких пиков, добавляем их к сгущенке с сыром, объединяем все лопаткой.

