Святили самое дорогое: что украинцы добавляли в Пасхальные корзины вместе с пасками (фото)

В воскресенье, 12 апреля, Христово Воскресение после протестантов и римо-католиков отмечают православные верующие и греко-католики. В этот день люди, как правило, кладут в корзину продукты для разговения после поста, но некоторые решили расширить ее традиционное содержимое.

В Пасху на Днепропетровщине священник освящал пасхальные корзины, высунувшись из люка авто. Об этом сообщает телеграм-канал "Реальный Днепр".

Подобная традиция, как стало известно, в поселке Соленом появилась несколько лет назад, когда массовые собрания людей из-за коронавирусной болезни были запрещены.

С тех пор священник ездит по улицам населенного пункта на автомобиле, оборудованном специальным ящиком для пожертвований, и "дистанционно" окропляет святой водой корзины жителей возле их дворов.

Другим священникам приходилось проводить таинство на ногах, впрочем верующие подавали для окропления священникам не только пасху. Скажем, на Киевщине мужчина во время "брызгания" держал в руках небольшую собачку и порция святой воды попала и на животное, которое забавно прищурило глаза.

Также "благословение" получили и огромный артефакт, который позиционируется владельцем как "яйцо дракона", учебник по математике для подготовки к ВНО, банки с пивом, корм для кошек, игрушка динозавра оранжевого цвета и даже "лысая" паска без верхушки и тому подобное. Фото с посещения украинцами церкви вирусятся в сети.

В Пасхальную корзину попала рождественская индейка Фото: Соцсети

Кстати, некоторые заведения подготовились к празднику и выпустили лимитированный тираж необычных выпечек, таких как паска-пицца или паска-панетоне стоимостью 17 500 гривен.

Напомним, что паски от Roshen перепродают в интернете вдвое дороже.

Также Фокус писал, что многие хозяйки не были готовы к возобновлению отключений света в Украине и тесто для пасок было испорчено.