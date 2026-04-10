600 грн вместо 298: самые дефицитные куличи от Roshen перепродают в интернете (фото, видео)

В этом году оказалось, что несмотря на то, что пасхальные куличи пекут все хлебозаводы и купить их можно в любом супермаркете, многим украинцам понадобились куличи от бренда "Рошен". Очереди за ними выстраиваются с самого утра. А тем, кому не повезло, предлагают куличи перекупы.

В соцсетях делятся фото и видео огромных очередей, которые тянутся к фирменным магазинам бренда. Покупатели сообщают, что куличи заканчиваются сразу, как их привозят. Продавцы даже не успевают выставить их на полки.

Куличей всем не хватает, потому что продают только по три штуки в одни руки

Некоторым удалось купить именно этот кулич с шоколадными каплями вместо изюма только после почти двух часов в очереди. Популярность кекса объясняется не только брендом, но и внешним видом и вкусом. Паски уже популяризировали блогеры, которые активно пробовали их и хвалили на камеру. "Кекс Пасхальный" — это праздничная выпечка из мягкого теста с кусочками шоколада внутри и на белой глазури.

Именно эти куличи купить можно только выстояв очередь

Но оказалось, что не все покупали "самый дефицитный" кулич не для себя, а чтобы заработать.

В фирменных магазинах кулич продают за 298 гривен, но на онлайн-платформах его уже перепродают за вдвое более дорогую цену.

Так, за "Пасхальный кекс от Roshen" с фирменной красной лентой на Olx просят от 500 гривен и более.

Интересно, но в прошлом году ажиотаж вокруг именно этих куличей также был. Тогда покупатели рассказывали, что в Киеве полки магазинов Roshen были пустыми еще около 8:30, люди занимали очередь с ночи. А когда подвозили новые куличи, то их хватали еще с тележки. В сети шутят, что "охота" именно за этими куличами уже стала традицией для украинцев.

