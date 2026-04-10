600 грн замість 298: найдефіцитніші паски від Roshen перепродають в інтернеті (фото, відео)

Цьогоріч виявилось, що попри те, що великодні паски печуть всі хлібзаводи і купити їх можна в будь-якому супермаркеті, багатьом українцям знадобились паски від бренду "Рошен". Черги за ними вишиковуються з самого ранку. А тим, кому не пощастило, пропонують паски перекупи.

В соцмережах діляться фото та відео величезних черг, які тягнуться до фірмових магазинів бренду. Покупці повідомляють, що паски закінчуються одразу, як їх привозять. Продавці навіть не встигають виставити їх на полиці.

Пасок всім не вистачає, бо продають лише по три штуки в одні руки

Декому вдалось купити саме цю паску із шоколадними краплями замість родзинок лише після майже двох годин у черзі. Популярність кексу пояснюється не лише брендом, а й зовнішнім виглядом та смаком. Паски вже популяризували блогери, які активно куштували їх та хвалили на камеру. "Кекс Великодній" – це святкова випічка з м’якого тіста із шматочками шоколаду всередині та на білій глазурі.

Саме ці паски купити можна тільки вистоявши чергу

Але виявилось, що не всі купували "найдефіцитнішу" паску не для себе, а щоб заробити.

В фірмових магазинах паску продають за 298 гривень, але на онлайн-платформах її вже перепродають за вдвічі дорожчу ціну.

Так, за "Великодній кекс від Roshen" із фірмовою червоною стрічкою на Olx просять від 500 гривень і більше.

Цікаво, але минулого року ажіотаж навколо саме цих пасок також був. Тоді покупці розповідали, що у Києві полиці магазинів Roshen були порожніми ще близько 8:30, люди займали чергу з ночі. А коли підвозили нові паски, то їх хапали ще з візка. В мережі жартують, що "полювання" саме за цими пасками вже стало традицією для українців.

