За крафтову паску киянам доведеться викласти від 700 до 1500 грн, — ЗМІ

У неділю, 5 квітня, Великдень святкують римо-католики та протестанти, а через тиждень, 12 квітня, Христове Воскресіння відзначатимуть православні віряни та греко-католики. Люди запасаються великодньою продукцією, відвідуючи тематичні ярмарки, магазини та пекарні.

У 2026 році за незамінний атрибут свята — паски — доведеться заплатити майже на 20% більше, ніж торік. Ціна зростає, як пояснює "Київ24", через здорожчання імпортних інгредієнтів, логістики та виробничих витрат.

Найбільш бюджетним варіантом, від 45 гривень, у столичних супермаркетах залишається звичайна паска вагою 150 грамів.

Важливо

Вартість півкілограмової здоби коливається від 150 гривень за нескладні варіанти до 550 гривень, вже з різноманітними кремовими начинками, шоколадом та сухофруктами.

Ціна на паски у Києві

А ось у ресторанах чи кафе за паску вагою 0,5 кг доведеться викласти від 700 до 1500 гривень, попереджають журналісти.

Відео дня

Нагадаємо, щороку напередодні одного з найбільших релігійних свят українцям доводиться обирати між традицією та економією. Напередодні Великодня Фокус проаналізував пропозиції на ринку готової продукції та підрахував реальну собівартість паски у 2026 році.

Вже п'яту Пасху в умовах воєнного стану Україна зустріне з великоднім кошиком, середня вартість якого обійдеться на 14,4% дорожче, ніж минулого року. За розрахунками, у квітні за традиційні паску, яйця, домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін і сіль сім'я з чотирьох осіб викладе близько 1903,19 грн.