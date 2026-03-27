Продукти великоднього кошика традиційно зростають напередодні свята, тому економія на домашній випічці вже не така велика, як раніше. Фокус проаналізував ринок готової продукції та підрахував реальну собівартість паски у 2026 році.

Великдень асоціюється з паскою, але щороку українцям доводиться обирати між традицією та економією. З одного боку, здається, що домашня випічка буде вигіднішою за ціною, а з іншого — великий вибір в магазинах. 2026 року рішення стає ще складнішим через стійке подорожчання продуктів, тому різниця між тим, аби приготувати паску самостійно та покупкою вже не така очевидна.

Магазинні паски — скільки коштують у 2026 році

Великодній асортимент у супермаркетах традиційно з’являється подекуди за три тижні до свята. Покупцям пропонуються не лише класичні паски, а й панетоне з численними варіаціями начинок: шоколадні, апельсинові, з сухофруктами, горіхами і кремом.

Через таку різноманітність формується широкий ціновий діапазон. Вартість пасок коливається від 39,99 грн за 100 г до майже 700 грн за великі вироби вагою понад 900 г.

Одні з найдоступніших варіантів пропонує АТБ. Там найдешевша паска коштує 41,50 грн за 130 г, варіант із цукатами та родзинками обійдеться в 79,90 грн за 200 г, шоколадна — 88,90 грн за 300 г, а панетоне з сухофруктами коштує вже 204,90 грн за 430 г.

У Сільпо ціни стартують від 39,99 грн за 100 г традиційної паски, однак далі вартість швидко зростає разом зі складністю рецептури. Наприклад, панетоне з сухофруктами та горіхами (170 г) коштує 129 грн, варіант із карамельною начинкою (350 г) — 299 грн. Окремо представлений сегмент сирних пасок: з цукатами (900 г) — 599 грн, а з вишнею (940 г) — 699 грн.

У Novus асортимент наразі більш обмежений, але ціни залишаються помірними та коливаються від 36,99 до 89,99 грн. Найдешевша паска коштує 36,99 грн за 100 г, випічка на 200 г — 54,99 грн, а більшу паску вагою 450 г пропонують купувати за 89,99 грн.

У мережі супермаркетів Metro найдоступніша традиційна паска обійдеться у 79 грн за 150 г, тоді як варіант із підсолоджувачем вагою 360 г коштує вже 159 грн. Панетоне з родзинками та апельсиновими цукатами (500 г) пропонують за 195 грн, аналогічну ціну має і варіант зі шматочками шоколаду.

Найдорожчі паски з шоколадом і кремом тірамісу. Такі вироби вагою близько 908 г коштують 375 грн кожен.

Скільки коштує домашня паска

Попри широкий вибір готових пасок у супермаркетах, їхня вартість дедалі частіше змушує українців замислитися: чи не вигідніше спекти самостійно? Фокус підрахував собівартість домашньої паски за традиційним рецептом і склав базовий набір інгредієнтів:

борошно пшеничне (середня ціна 1 кг — 35,53 грн);

молоко (середня ціна за 900 мл — 59,30);

пресовані дріжджі (середня ціна за упаковку 100 г — 14,90 грн);

яйця (середня ціна за десяток — 87 грн);

вершкове масло (середня вартість 200 г — 113,39 грн);

цукор (середня ціна за 1 кг — 27,02 грн);

родзинки або цукати (середня ціна родзинок за упаковку 125 г — 29,90 грн);

декоративна посипка — 3,99 грн;

паперова форма — від 10,98 грн.

Домашня паска у 2026 році обійдеться в 163,10 грн Фото: Фокус

Згідно з підрахунками, 2026 року домашня паска все ще вигідніша з погляду собівартості продуктів та співвідношенню ваги, однак різниця з магазинними варіантами поступово скорочується. Особливо якщо враховувати реальні витрати, оскільки більшість інгредієнтів доведеться купувати не по грамах, а цілими упаковками. Водночас через інфляцію та великий попит основа випічки, а саме курячі яйця та вершкове масло, може ще більше здорожчати перед святом.

Також потрібно додати до собівартості витратити на електроенергію, газ і воду. Рахунки за комунальні послуги після приготування пасок можуть значно зрости, особливо у разі активного використання електроприладів, зокрема духовки.

Економія може бути в тому випадку, якщо планується приготування великої кількості випічки. Якщо ж йдеться про одну-дві паски, то фінансова перевага вже набагато менша.

Водночас вища ціна магазинних пасок пояснюється не лише вартістю продуктів, а й витратами бізнесу, зокрема на логістику після того, як в Україні відбулося значне подорожчання пального, оплату працівників та великі витрати бізнесу на енергонезалежність.

У підсумку, вибір між домашньою і магазинною паскою у 2026 році залежить від потреб: якщо потрібна велика кількість — вигідніше пекти, якщо ж достатнього однієї випічки — раціональніше купити.

Нагадаємо, в березні деякі товари з великоднього кошика подорожчали. Найбільше зросла ціна на молочну продукцію, зокрема твердий сир коштує в середньому 581,1 грн за кг, що майже на 4% більше ніж у лютому.