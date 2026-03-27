Продукты пасхальной корзины традиционно растут накануне праздника, поэтому экономия на домашней выпечке уже не такая большая, как раньше. Фокус проанализировал рынок готовой продукции и подсчитал реальную себестоимость паски в 2026 году.

Пасха ассоциируется с паской, но каждый год украинцам приходится выбирать между традицией и экономией. С одной стороны, кажется, что домашняя выпечка будет выгоднее по цене, а с другой — большой выбор в магазинах. В 2026 году решение становится еще сложнее из-за устойчивого подорожания продуктов, поэтому разница между тем, чтобы приготовить паску самостоятельно и покупкой уже не так очевидна.

Магазинные паски — сколько стоят в 2026 году

Пасхальный ассортимент в супермаркетах традиционно появляется кое-где за три недели до праздника. Покупателям предлагаются не только классические паски, но и панетоне с многочисленными вариациями начинок: шоколадные, апельсиновые, с сухофруктами, орехами и кремом.

Из-за такого разнообразия формируется широкий ценовой диапазон. Стоимость пасок колеблется от 39,99 грн за 100 г до почти 700 грн за большие изделия весом более 900 г.

Одни из самых доступных вариантов предлагает АТБ. Там самая дешевая паска стоит 41,50 грн за 130 г, вариант с цукатами и изюмом обойдется в 79,90 грн за 200 г, шоколадная — 88,90 грн за 300 г, а панетоне с сухофруктами стоит уже 204,90 грн за 430 г.

В Сильпо цены стартуют от 39,99 грн за 100 г традиционной паски, однако дальше стоимость быстро растет вместе со сложностью рецептуры. Например, панеттоне с сухофруктами и орехами (170 г) стоит 129 грн, вариант с карамельной начинкой (350 г) — 299 грн. Отдельно представлен сегмент творожных пасок: с цукатами (900 г) — 599 грн, а с вишней (940 г) — 699 грн.

В Novus ассортимент пока более ограничен, но цены остаются умеренными и колеблются от 36,99 до 89,99 грн. Самая дешевая паска стоит 36,99 грн за 100 г, выпечка на 200 г — 54,99 грн, а большую паску весом 450 г предлагают за 89,99 грн.

В магазинах предлагают как обычные паски, так и творожные Фото: unsplash.com

В сети супермаркетов Metro самая доступная традиционная паска обойдется в 79 грн за 150 г, тогда как вариант с подсластителем весом 360 г стоит уже 159 грн. Панеттоне с изюмом и апельсиновыми цукатами (500 г) предлагают за 195 грн, аналогичную цену имеет и вариант с кусочками шоколада.

Самые дорогие — с шоколадом и кремом тирамису. Такие изделия весом около 908 г стоят 375 грн за штуку.

Сколько стоит домашняя паска

Несмотря на широкий выбор готовых пасок в супермаркетах, их стоимость все чаще заставляет украинцев задуматься: не выгоднее ли испечь самостоятельно? Фокус подсчитал себестоимость домашней паски по традиционному рецепту и составил базовый набор ингредиентов:

мука пшеничная (средняя цена 1 кг — 35,53 грн);

молоко (средняя цена за 900 мл — 59,30);

прессованные дрожжи (средняя цена за упаковку 100 г — 14,90 грн);

яйца (средняя цена за десяток — 87 грн);

сливочное масло (средняя стоимость 200 г — 113,39 грн);

сахар (средняя цена за 1 кг — 27,02 грн);

изюм или цукаты (средняя цена изюма за упаковку 125 г — 29,90 грн);

декоративная посыпка — 3,99 грн;

бумажная форма — от 10,98 грн.

Домашняя паска в 2026 году обойдется в 163,10 грн Фото: Фокус

Согласно подсчетам, в 2026 году домашняя пасха все еще выгоднее с точки зрения себестоимости продуктов и соотношению веса, однако разница с магазинными вариантами постепенно сокращается. Особенно если учитывать реальные расходы, поскольку большинство ингредиентов придется покупать не по граммам, а целыми упаковками. В то же время из-за инфляции и большого спроса основа выпечки, а именно куриные яйца и сливочное масло, может еще больше подорожать перед праздником.

Также нужно добавить к себестоимости затраты на электроэнергию, газ и воду. Счета за коммунальные услуги после приготовления пасок могут значительно возрасти, особенно в случае активного использования электродуховки.

Экономия может быть в том случае, если планируется приготовление большого количества выпечки. Если же речь идет об одном-двух изделиях, то финансовое преимущество уже намного меньше.

В то же время более высокая цена магазинных пасок объясняется не только стоимостью продуктов, но и затратами бизнеса, в частности на логистику после того, как в Украине произошло значительное подорожание топлива, оплату работников и большие расходы бизнеса на энергонезависимость.

В итоге, выбор между домашней и магазинной паской в 2026 году зависит от потребностей: если нужно большое количество — выгоднее печь, если же достаточного одной выпечки — рациональнее купить.

Напомним, в марте некоторые товары из пасхальной корзины подорожали. Больше всего выросла цена на молочную продукцию, в частности твердый сыр стоит в среднем 581,1 грн за кг, что почти на 4% больше чем в феврале.