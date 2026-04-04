За крафтовую паску киевлянам придется выложить от 700 до 1500 грн, — СМИ
В воскресенье, 5 апреля, Пасху празднуют римо-католики и протестанты, а через неделю, 12 апреля, Христово Воскресение будут отмечать православные верующие и греко-католики. Люди запасаются пасхальной продукцией, посещая тематические ярмарки, магазины и пекарни.
В 2026 году за незаменимый атрибут праздника — паски — придется заплатить почти на 20% больше, чем в прошлом году. Цена растет, как объясняет "Киев24", из-за подорожания импортных ингредиентов, логистики и производственных затрат.
Наиболее бюджетным вариантом, от 45 гривен, в столичных супермаркетах остается обычная паска весом 150 граммов.Важно
Стоимость полукилограммовой сдобы колеблется от 150 гривен за несложные варианты до 550 гривен, уже с разнообразными кремовыми начинками, шоколадом и сухофруктами.
А вот в ресторанах или кафе за паску весом 0,5 кг придется выложить от 700 до 1500 гривен, предупреждают журналисты.
Напомним, ежегодно накануне одного из крупнейших религиозных праздников украинцам приходится выбирать между традицией и экономией. Накануне Пасхи Фокус проанализировал предложения на рынке готовой продукции и подсчитал реальную себестоимость паски в 2026 году.
Уже пятую Пасху в условиях военного положения Украина встретит с пасхальной корзиной, средняя стоимость которой обойдется на 14,4% дороже, чем в прошлом году. По расчетам, в апреле за традиционные паску, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль семья из четырех человек выложит около 1903,19 грн.