Святили найдорожче: що українці додавали до Великодніх кошиків разом із пасками (фото)

У неділю, 12 квітня, Христове Воскресіння після протестантів та римо-католиків відзначають православні віряни та греко-католики. У цей день люди, зазвичай, кладуть у кошик продукти для розговіння після посту, але деякі вирішили розширити його традиційний вміст.

У Великдень на Дніпропетровщині священник освячував пасхальні кошики, висунувшись з люка авто. Про це повідомляє телеграм-канал "Реальный Днепр".

Подібна традиція, як стало відомо, у селищі Солоному з'явилася кілька років тому, коли масові зібрання людей через коронавірусну хворобу були заборонені.

З тих пір священник їздить вулицями населеного пункту на автомобілі, обладнаному спеціальною скринькою для пожертв, та "дистанційно" окроплює святою водою кошики мешканців біля їхніх дворів.

Іншім священникам доводилося проводити таїнство на ногах, утім віряни подавали для окроплення панотцям не тільки паску. Скажімо, на Київщині чоловік під час "бризкання" тримав у руках невеличкого песика й порція святої води потрапила й на тваринку, яка кумедно примружила очі.

Також "благословення" отримали й величезний артефакт, який позиціонується власником як "яйце дракона", підручник з математики для підготовки до ЗНО, бляшанки з пивом, корм для котів, іграшка динозавра помаранчевого кольору та навіть "лиса" паска без верхівки тощо. Фото з відвідин українців церкви вірусяться у мережі.

У Великодній кошик потрапила різдвяна індичка

До речі, деякі заклади підготувалися до свята й випустили лімітований тираж незвичних випічок, як от паска-піцца чи паска-панетоне вартістю 17 500 гривень.

Нагадаємо, що паски від Roshen перепродають в інтернеті вдвічі дорожче.

Також Фокус писав, що чимало господинь не були готові до поновлення відключень світла в Україні й тісто для пасок було зіпсоване.