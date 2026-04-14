Саркофаг над 4-м енергоблоком ЧАЕС може впасти в будь-яку мить: експерт розповів про загрози

Після влучання російського ударного безпілотника в саркофаг, встановлений для захисту четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, існує реальна загроза того, що укриття може обвалитися повністю. Це може призвести до відсутності контрольованості рівня радіоактивності на ЧАЕС.

Наразі герметичність саркофага була порушена. Про це заявив ядерний експерт Greenpeace Шон Берні в інтерв'ю УНІАН.

Він пояснив, що раніше укриття було герметичним середовищем, але це було порушено російським ударом 14 лютого 2025 року.

Одним зі способів контролювати викид радіоактивних речовин могло бути використання негативного тиску. Для цього тиск під дахом реактора підтримують вище, ніж всередині зони, де знаходиться сам реактор.

"Тепер це вже неможливо — через отвір, який утворився внаслідок вибуху та подальшого горіння в просторі під дахом. У цьому сенсі НБК більше не може повноцінно стримувати радіацію, яка потенційно може вийти назовні", — зазначив експерт.

При цьому наразі існує ризик, що радіоактивний пил підніметься всередині Нового безпечного конфайнменту, а потім зможе потрапити назовні.

Водночас Берні пояснив, що радіоактивний пил навряд пошириться на сотні кілометрів.

"Утім, локальне забруднення навколо НБК та прилеглих ядерних об’єктів, зокрема трьох реакторів, буде настільки значним, що виконувати там роботи стане надзвичайно складно через повсюдне радіоактивне забруднення", — зазначив експерт Greenpeace.

За його словами, обвал саркофагу буде означати, що всі плани та оцінки щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи необхідно буде розробляти з нуля. Йдеться про те, що результат 40 років роботи буде анульовано.

"Ми не можемо допустити обвалення саркофага, об’єкта "Укриття". І саме до цього призвели дії Росії. Росія знову використала ядерний фактор як зброю для погроз Україні", — додав Берні.

