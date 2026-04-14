Саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС может упасть в любой момент: эксперт рассказал об угрозах

После попадания российского ударного беспилотника в саркофаг, установленный для защиты четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, существует реальная угроза того, что укрытие может обвалиться полностью. Это может привести к отсутствию контролируемости уровня радиоактивности на ЧАЭС.

Сейчас герметичность саркофага была нарушена. Об этом заявил ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни в интервью УНИАН.

Он пояснил, что ранее укрытие было герметичной средой, но это было нарушено российским ударом 14 февраля 2025 года.

Одним из способов контролировать выброс радиоактивных веществ могло быть использование отрицательного давления. Для этого давление под крышей реактора поддерживают выше, чем внутри зоны, где находится сам реактор.

"Теперь это уже невозможно — из-за отверстия, которое образовалось в результате взрыва и последующего горения в пространстве под крышей. В этом смысле НБК больше не может полноценно сдерживать радиацию, которая потенциально может выйти наружу", — отметил эксперт.

При этом сейчас существует риск, что радиоактивная пыль поднимется внутри Нового безопасного конфайнмента, а затем сможет попасть наружу.

В то же время Берни объяснил, что радиоактивная пыль вряд ли распространится на сотни километров.

"Впрочем, локальное загрязнение вокруг НБК и прилегающих ядерных объектов, в частности трех реакторов, будет настолько значительным, что выполнять там работы станет чрезвычайно сложно из-за повсеместного радиоактивного загрязнения", — отметил эксперт Greenpeace.

По его словам, обвал саркофага будет означать, что все планы и оценки по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы необходимо будет разрабатывать с нуля. Речь идет о том, что результат 40 лет работы будет аннулирован.

"Мы не можем допустить обрушения саркофага, объекта "Укрытие". И именно к этому привели действия России. Россия снова использовала ядерный фактор как оружие для угроз Украине", — добавил Берни.

